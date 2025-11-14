Re Carlo compie 77 anni, la nuova foto in versione giardiniere

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Camilla e Carlo

Re Carlo compie 77 anni: è nato infatti il 14 novembre 1948. E per festeggiarlo, Buckingham Palace ha pubblicato su Instagram un nuovo ritratto dove Sua Maestà è in versione “giardiniere”, cogliendo perfettamente il suo interesse per l’ecologia e la sostenibilità.

Re Carlo, il ritratto bucolico per i 77 anni

Il 14 novembre Re Carlo festeggia il suo compleanno privato, ossia il suo vero compleanno. Mentre come è noto, a giugno col Trooping The Colour viene celebrato il genetliaco pubblico di Sua Maestà, indipendentemente dalla sua effettiva data di nascita.

Per celebrare l’importante traguardo dei 77 anni, il Palazzo ha condiviso un nuovo ritratto del Re, appositamente realizzato per questa occasione.

La foto è stata scattata nei giardini del castello di Sandringham, nel Norfolk. E non è un caso, perché proprio in questi giorni Carlo li ha riaperti dopo un restauro durato 3 anni.

Nell’immagine il Sovrano indossa un giaccone chiaro e pantaloni beige. È ritratto in mezzo al prato con un bastone in mano, mentre sullo sfondo è visibile il castello dove la Famiglia Reale è solita trascorrere il Natale.

La foto, pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Sua Maestà, ha una semplice didascalia: “Oggi 77 anni. Grazie per tutti i gentili messaggi di buon compleanno“. Ed è decorata con palloncino rosso.

Il nuovo ritratto di Carlo è stato pubblicato anche nelle Storie della pagina Instagram di William e Kate Middleton per celebrare l’augusto genetliaco.

La nuova foto di Carlo è scattata da Millie Pilkington che ha realizzato anche le immagini del matrimonio dei Principi del Galles. Il ritratto esprime molto bene la passione del Sovrano per il giardinaggio e più in generale per la natura. Il Re ha promosso in tutte le sue proprietà metodi di coltivazione e allevamento sostenibile, perché è molto attento al benessere del pianeta.

Re Carlo, come festeggia il compleanno

Anche se questo è il compleanno privato, Carlo è pur sempre il Re e non può permettersi di trascorrere la giornata solo con sua moglie Camilla.

Così, anche se non ci sono celebrazioni in pompa magna, come per il Trooping the Colour, il Re è stato festeggiato con i tradizionali colpi di cannone a Londra e con le campane di Westminster.

Getty Images

Accompagnato da Camilla, Carlo è andato in Galles per una visita ufficiale dove è stato accolto da una folla festante e dalla pioggia battente. A conclusione della giornata è stato organizzato un ricevimento al castello di Cyfarthfa, nei pressi di Merthyr Tydfil, che festeggia il suo 200esimo anniversario, dove sono stati invitate celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura. Per l’occasione, Sua Maestà ha tagliato una torta che raffigura l’antico maniero.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!