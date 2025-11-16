Re Carlo, l’allenamento due volte al giorno e la routine per tenersi in forma a 77 anni

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Re Carlo

Sono giornate di festeggiamenti per Re Carlo, che, venerdì 14 novembre, ha compiuto 77 anni. Il sovrano non si è fatto scoraggiare dal maltempo che ha imperversato sul Galles del Sud, e proprio lì ha tenuto alcuni impegni reali insieme alla Regina Camilla. Insomma, anche se ancora in cura per il cancro il monarca non accenna a diminuire il ritmo dei suoi appuntamenti di Palazzo. Ma ciò non vuol dire che Re Carlo stia mettendo in secondo piano la propria salute. Infatti, durante la giornata di visita al Castello di Cyfarthfa a Merthyr Tydfil, uno degli edifici più significativi del paese, che quest’anno ha festeggiato anche il suo 200° anniversario, il sovrano ha parlato condividendo con il pubblico presente la sua routine per mantenersi in forma.

Re Carlo, la sua routine di esercizi per mantenersi in forma a 77 anni

Durante la visita al Castello di Cyfarthfa a Merthyr Tydfil Re Carlo ha parlato con diverse personalità e celebrità in vista dei media gallesi. Tra loro anche un creatore di TikTok, Lewis Leigh. Proprio con lui il sovrano si è confidato sulla propria rigorosa routine di esercizi e fitness per tenersi in forma. “Cerco di fare esercizio… Due volte al giorno”, ha detto il Re ridendo alla proposta dell’influencer di visitare la sua palestra.

Il resto della chiacchierata è avvenuta lontano dalle orecchie del pubblico, ma Leigh non ha mancato di raccontarne alcuni dettagli: “Ha accennato all’andare in palestra”, ha poi rivelato la star di TikTok. “Ha detto: ‘Apri una palestra, vero?’. Ho detto: ‘Sì. Senti, se mai dovessi tornare in zona e avessi voglia di una sessione, ti farò fare un po’ di pratica’… Lui ha detto: ‘Oh sì, mi piacerebbe’. Gli ho detto: ‘Comunque sembri in forma’, lui ha risposto: ‘Mi alleno due volte al giorno’, io ho detto: ‘Si vede’”.

Può sembrare banale, ma riuscire a mantenere due sessioni fisse di allenamento al giorno con un’agenda giornaliera piena come quella del Sovrano, alla sua età, non è per niente facile. Re Carlo è sempre in giro per il Paese, costantemente in contatto con il pubblico. Inoltre il suo ruolo comporta un’impegno fisico e mentale non indifferente: sa che ogni sua mossa e parola verrò sempre analizzata nel dettaglio, perciò deve porre particolare attenzione a come si muove e a quello che dice.

Il sovrano non rallenta: gli impegni e il compleanno

Agli impegni e al peso del ruolo che ricopre, Re Carlo deve aggiungere anche i pensieri che in questo periodo affollano la sua mente. In particolare, la sua attenzione è concentrata a mantenere alta la reputazione della casa reale dopo lo scandalo che ha colpito suo fratello minore Andrea, sfrattato da Windsor e privato dei propri titoli reali. Una decisione drastica, ma necessaria.

Sembra che proprio in ragione dell’opinione dei cittadini rispetto al sovrano e alla sua famiglia, Re Carlo non si stia risparmiando negli impegni pubblici e a non stia rallentando il ritmo che il suo ruolo richiede. “Non mi sorprende vedere il Re correre per il Paese”, ha dichiarato l’esperta royal Jennie Bond, “Non mi sorprende vedere il Re correre per il Paese, impegnato in tutti ciò che riesce a gestire, nonostante gli appelli della moglie, che ha sofferto a lungo, a prendere le cose con più calma a causa del cancro. A volte deve sentirsi come se stesse nuotando controcorrente, mentre le storie dannose su Andrea e i continui problemi con Harry e Meghan continuano a fare notizia, macchiando la reputazione della famiglia reale in generale”.

Il giorno del suo compleanno non ha fatto eccezione: al ricevimento per la comunità erano presenti anche rappresentanti dei rispettivi patronati del Re e della Regina, nonché aziende locali come Coco’s Coffee and Candles ed Enaid Wellness. Erano presenti anche rappresentanti del King’s Trust, della Royal Osteoporosis Society e dell’organizzazione benefica per la lotta alla violenza domestica Safer Merthyr Tydfil.

Gli ospiti hanno poi cantato “Tanti auguri” al Re prima che tagliasse la torta, una riproduzione del Castello di Cyfarthfa realizzata con un pan di Spagna alla vaniglia con marmellata e crema al burro. Dopo la festa, Re Carlo è partito per l’inaugurazione ufficiale del South Wales Metro Depot a Taff’s Well, appena fuori Cardiff, mentre la Regina ha visitato la scuola elementare Cyfarthfa a Merthyr Tydfil per celebrare la Giornata Mondiale della Poesia.