Re Carlo, l’appello di Sarah Ferguson: “Temo per la vita di Andrea”

Re Carlo ha emesso la sentenza finale contro suo fratello Andrea. Sarah Ferguson è molto preoccupata per l'ex marito: "È preso di mira"

Getty Images Sarah Ferguson e Andrea

Sarah Ferguson lancia un appello a Re Carlo, perché è seriamente preoccupata per la vita del suo ex marito Andrea. Dopo le nuove rivelazioni emerse sul suo rapporto con Jeffrey Epstein, il fratello del Sovrano sembra essere diventato un bersaglio degli haters, al punto da ricevere delle vere e proprie minacce.

Re Carlo, cosa accadrà ad Andrea e Sarah Ferguson

Re Carlo ha provato a gestire lo scandalo creato dalle rivelazioni contenute nel libro postumo di Virginia Giuffre, intimando a suo fratello Andrea e a Sarah Ferguson di non farsi più vedere in pubblico, non è nemmeno bastato escluderli da ogni ricorrenza di famiglia, compreso il Natale.

La situazione era talmente grave che Carlo ha dovuto allontanare la coppia in maniera drastica. Dopo la rinuncia di Andrea al titolo di Duca di York, il Re è intervenuto per togliergli anche il titolo di Principe e tutti gli ultimi incarichi che avevano a che fare in qualche modo con la Corona.

Lo stesso destino è toccato a Sarah che ha anche perso numerosi patronati. Il prossimo passo è quello di sfrattarlo dal Royal Lodge. O meglio di rendere esecutivo lo sfratto.

Sarah e Andrea a questo punto dovranno prendere strade separate, perché malgrado il divorzio abitavano ancora insieme nell’ampia dimora reale.

Ma anche se saranno costretti ad abitare sotto tetti diversi, la disgrazia sembra averli uniti. O meglio Fergie si sente molto più vicina all’ex marito ed è estremamente preoccupata per lui.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Li abbiamo sentiti parlare molto intensamente su quello che sta capitando loro”. E ha aggiunto: “Sarah, in particolare, è in preda al panico per quello che succederà e non si trova in un buon momento. Teme di essere presa di mira ed è preoccupata per sé stessa e per le figlie, Beatrice ed Eugenia e per l’ex marito”.

Re Carlo, l’appello di Sarah Ferguson

In particolare, la Ferguson è molto preoccupata per quello che può capitare ad Andrea. “Ma lei è particolarmente preoccupata per Andrea, perché sa che è stato al centro dello scandalo Epstein. Ha parlato di ‘forze oscure’ che potrebbero potenzialmente prenderlo di mira“.

Per questo Sarah si sta muovendo per proteggere il suo ex. Anche se non ha contatti diretti con Carlo, può essere che gli abbia fatto sapere le sue preoccupazioni per l’esistenza del marito.

Il Re certo non tornerà sui suoi passi e non concederà al fratello una proroga allo sfratto. Il 30 ottobre però la coppia avrebbe dovuto lasciare il Royal Lodge ma ancora non l’ha fatto.

Si ritiene che Andrea e Sarah traslocheranno entro Natale. Il luogo di destinazione è ancora sconosciuto. Non è chiaro nemmeno se le loro figlie Beatrice ed Eugenia trascorreranno il 25 dicembre con Carlo e il resto della Famiglia Reale a Sandringham.