Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram

IPA Harry e Meghan Markle

Mentre lo staff di Re Carlo va avanti nelle trattative con quello di Harry, Meghan Markle è sempre più distante dal marito. Dietro un’apparente convivenza serena, i Sussex vivrebbero vite separate. Così, lei pubblica una nuova foto su Instagram con un ospite inaspettato e lui vola in Angola da solo. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, le trattative con Harry proseguono

Stando a fonti vicine a Palazzo, un primo passo verso il disgelo tra Harry e Re Carlo è stato fatto e sta dando risultati positivi. Entrambe le parti coinvolte desiderano riallacciare i rapporti, anche se la strada verso la soluzione è lunga e difficile. Tra l’altro, pare che William non sia d’accordo e non abbia intenzione di riappacificarsi col fratello.

Malgrado ciò, la maggior parte degli esperi in questioni reali sono fiduciosi in un esito positivo delle trattive.

Re Carlo, cosa sta sotto il riavvicinamento di Harry

L’incontro avvenuto a Londra agli inizi di luglio tra gli staff del Sovrano e del Duca del Sussex ha comunque sollevato una serie di questioni, la prima riguardante le tempistiche. Infatti, ci si è chiesti perché proprio ora Harry abbia fatto questa mossa.

Una delle risposte possibili sta nelle difficoltà finanziarie dei Sussex. Certo, non si può dire abbiano un reddito basso, ma stentano a mantenere l’alto tenore di vita che vorrebbero condurre coi soli guadagni provenienti dalle loro attività. Da qui la necessità di tenersi buono Carlo ed eventualmente sfruttare il suo patrimonio, laddove è possibile.

Tra l’altro Harry non ha molto tempo per riprendere i rapporti col padre, contando che le difficoltà nei colloqui sono molte e il Re è impegnato e anche malato.

Ma dietro questo primo colloquio potrebbe celarsi una crisi tra Harry e Meghan. Il Principe non si è mai totalmente adattato alla vita americana e avrebbe nostalgia della sua Gran Bretagna e delle sue vecchie abitudini. Mentre Meghan sarebbe insofferente per l’inettitudine al lavoro del marito.

Harry e Meghan Markle, è sempre più crisi

Di crisi tra Harry e Meghan si parla da anni e i pettegolezzi sono aumentati dopo il loro trasferimento in California. C’è chi sosteneva che i due vivono da separati in casa e che il Duca abbia una camera fissa in un hotel.

L’astrologa di Diana aveva predetto che il loro matrimonio sarebbe durato cinque anni. Si sono sposati nel 2018, quindi la previsione si è rivelata errata. Però, c’è chi ritiene che effettivamente l’amore tra loro è finito e semplicemente non divorziano perché ci sono in ballo troppi interessi.

Meghan Markle, la nuova foto senza Harry

Queste voci sono alimentate anche dalla decisione dei Sussex di portare avanti separatamente le loro carriere. Anche se è vero che Harry compare nella serie di Meghan su Netflix, i suoi sono semplici camei. La Duchessa preferisce piuttosto sfruttare le immagini dei suoi bambini, Archie e Lilibet, per promuovere i prodotti del suo brand, As Ever, piuttosto che scomodare il marito.

Oppure sceglie altri insoliti membri della famiglia, come nell’ultima foto che ha postato per pubblicizzare il suo tè alla menta, andato esaurito lo scorso aprile.

Nella foto, condivisa su Instagram, Lady Markle è ripresa dall’alto, seduta su una sedia mentre si gusta il suo tè. Nell’altra mano accarezza teneramente la sua cagnolina Mia che le posa le zampe anteriori sulle gambe, sollevandosi in modo da sbirciare cosa contiene la tazza di Meg.

La Duchessa scrive a commento: “Pomeriggi estivi, tè alla menta e la compagnia più dolce 🐶🫖

(Ciao, Mia!)”.

Harry in Angola da solo

Mentre Meghan si gode il suo tè a Montecito, Harry è andato in Angola dove come sua madre Diana è previsto che attraversi un campo minato. Si tratta di una missione a scopo benefico attraverso la quale il Duca intende raccogliere soldi per sostenere la popolazione.

Sua moglie, come detto, è rimasta a casa, ufficialmente per ragioni di sicurezza. Una fonte ha infatti dichiarato: “Il Duca non permette alla moglie di andare in Inghilterra per motivi di sicurezza, quindi non c’era alcuna possibilità che le permettesse di andare in Angola a camminare sulle mine antiuomo”.

Intanto, Harry è apparso in foto mentre incontrava il presidente dell’Angola, João Lourenço.