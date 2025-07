Re Carlo non aiuta Harry e Meghan Markle: loro licenziano sei persone

Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Harry e Meghan Markle sarebbero in difficoltà economiche. Da quando Re Carlo ha tolto lo stipendio al figlio, i Sussex non riescono a guadagnare abbastanza per mantenere il loro tenore di vita, malgrado il successo dei prodotti della Duchessa. E così pare che siano pronti a licenziare sei persone.

Re Carlo si rifiuta di aiutare Harry

Per Re Carlo Harry ormai non esiste più. Non solo non lo ha citato nel discorso al banchetto di Stato con Emmanuel Macron, dove ha elogiato William, ma ormai è da anni che lo ha cancellato dal suo libro paga.

Da quel momento Harry e Meghan Markle vivono sempre col terrore di non avere soldi abbastanza per mantenere il loro tenore di vita. E questo sarebbe uno dei motivi di crisi della coppia, almeno stando a quanto riportano le fonti vicine ai Sussex.

Re Carlo non vuole farsi più coinvolgere dalle questioni finanziarie del figlio che da quando ha lasciato il Palazzo di fatto non percepisce più lo stipendio da suo padre.

Il Sovrano pare non abbia intenzione di aiutare il figlio economicamente, visto che Harry ha scelto di essere indipendente dalla Corona. Ma il Principe non è abituato a lavorare veramente e sua moglie Meghan pensava di essersi sistemata con il matrimonio.

Certo, ha sposato un milionario, ma Harry aveva dei doveri nei confronti della Monarchia britannica. Quando i Sussex hanno fatto un passo indietro e si sono sottratti ai loro obblighi, hanno automaticamente perso anche i loro diritti.

Così, in California hanno cercato di racimolare soldi con interviste bomba, autobiografie scandalistiche, contratti milionari con Netflix, senza che i pochi progetti da loro prodotti decollassero davvero.

Si vocifera che dopo l’ultimo accordo per la serie With Love, Meghan, non ci siano altre possibilità per loro sulla piattaforma. O perlomeno non così remunerative.

Così, i Sussex sono preoccupati di non farcela. Non vogliono rinunciare al loro stile di vita, alla mega villa, ai jet privati e agli abiti griffati, ma per mantenere tutto questo devono lavorare seriamente, commentano i media americani.

Meghan Markle, il vino sold out non piace

Lady Markle allora si è rimboccata le mani. Ha aperto un’azienda, la As Ever, separandosi finanziariamente dal marito. Per farla decollare ha sfruttato il suo titolo nobiliare e persino le immagini dei suoi figli. E qualche risultato lo ha ottenuto. I suoi prodotti sono piaciuti e sono andati subito esauriti.

Ma più passa il tempo, più si scoprono i difetti. Il tè, ad esempio, è venduto a un prezzo esagerato rispetto alla sua qualità. E anche il vino rosato, l’ultimo prodotto lanciato sul mercato, pare sia “insipido”.

Almeno così lo ha definito la giornalista Jane Herz che ha raccontato di aver ricevuto le bottiglie in redazione e ha detto: “Il nostro primo sorso ha lasciato molto a desiderare, perché onestamente non aveva un sapore eccezionale. Il vino era morbido, ma non siamo riusciti a percepire facilmente le note di frutta a nocciolo”. Le prime bottiglie sono andate esaurite, ma visto la scarsità del vino, è probabile che non riaccadrà più.

Harry e Meghan licenziano il personale

A fronte di questi problemi economici, pare che Harry e Meghan abbiano trovato un’unica soluzione: tagliare i costi. Questo si traduce nel licenziamento di sei persone, stando a quando sostiene una fonte vicina alla coppia.