Re Carlo in difficoltà, rinuncia al Treno Reale. E Meghan Markle gli fa concorrenza col vino

IPA Meghan Markle

Re Carlo ha rinunciato al Royal Train, ossia al Treno Reale, dopo 125 anni di servizio. Il motivo è semplice: costa troppo e viene usato poco. Dunque, il Sovrano ha deciso di tagliare questa spesa, considerata ormai inutile. Intanto, Meghan Markle ha lanciato sul mercato anche il vino con il suo brand As Ever, facendo concorrenza a Sua Maestà.

Re Carlo rinuncia al Royal Train: troppo caro

Re Carlo mette in pensione il Royal Trian dopo 125 anni. Pensare che era il mezzo di trasporto di sua madre, la Regina Elisabetta. D’altro canto, ormai è un mezzo obsoleto e troppo dispendioso. Quest’anno è stato in funzione solo due volte, ma quei due viaggi sono costati complessivamente 78mila sterline.

Il treno è composto da una locomotiva e nove carrozze. Per quanto sia dotato di ogni comfort e possa essere considerato un’opera d’arte viaggiante, Carlo di fatto non lo usa mai. Secondo il bilancio annuale, la Famiglia Reale ha speso 2,7 milioni di sterline in viaggi, tra aerei, elicotteri e treni. E quella del Royal Train è una spesa inutile e nell’ottica di modernizzare la Monarchia, quel mezzo di trasporto non ha più senso.

Come ha spiegato il responsabile delle finanze della Casa Reale, James Chalmers, noto come Custode del Fondo Privato, “Il Treno Reale, naturalmente, ha fatto parte della vita nazionale per molti decenni… ma nel guardare al futuro non dobbiamo essere vincolati al passato”. La famiglia reale continuerà a utilizzare il treno fino alla scadenza del programma di manutenzione, prevista per marzo 2027.

Getty Images

Re Carlo, i segreti del Royal Train

Utilizzato per la prima volta nel 1840 dalla Regina Consorte Adelaide, la Regina Vittoria fu la prima a viaggiare sul Royal Train nella tratta Londra-Windsor. Da allora ha trasportato i membri principali della Famiglia Reale, diventando protagonista di momenti storici significativi.

Sul Royal Train ha viaggiato la bara della Regina Vittoria nel 1901, ma anche Carlo e Diana novelli sposi in partenza per la luna di miele. Nel 2018 Meghan Markle divenne la più giovane reale ad accompagnare la Regina Elisabetta II a bordo del treno durante una visita nel Cheshire.

Getty Images

Secondo il corrispondente reale Richard Palmer, si stima che un singolo viaggio costi tra le 25.000 e le 30.000 sterline. Cifre diventate insostenibili in un momento di risparmio e tagli alle spese.

Dipinto in Royal Claret con lo stemma di famiglia su ogni carrozza, il treno comprende camere da letto, bagni, una sala da pranzo da 12 posti, uno spazio ufficio e persino una stanza per il personale di servizio. Ma le carrozze hanno bisogno di essere ristrutturate per poter continuare a viaggiare.

Il Royal Train è già protagonista di numerosi documentari, tra cui “I segreti del Royal Train”. Ancora ignota la sua destinazione, quando verrà dismesso.

Re Carlo, Meghan Markle lancia il suo vino ed è andato esaurito

A proposito di difficoltà finanziarie, Meghan Markle ha lanciato il suo vino, con il marchio da lei fondato As Ever, facendo diretta concorrenza a Carlo. Anche perché è andato esaurito 45 minuti dopo essere stato messo in vendita. l rosé, proveniente dalla Napa Valley in California, è un blend personalizzato e, secondo la descrizione del marchio, presenta “note delicate di frutta a nocciolo, una delicata mineralità e un finale persistente”.

Infatti, anche il Re produce un rosé nella sua tenuta di Highgrove. E proprio recentemente le bottiglie sono state scontate del 15%