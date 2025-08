Re Carlo e Meghan Markle, è guerra spietata: l’annuncio della Duchessa

IPA Meghan Markle

Re Carlo temeva di dover mantenere Harry e Meghan Markle e invece la Duchessa del Sussex è tornata all’attacco, annunciando nuovi prodotti in vendita e confermando fino alla terza stagione la sua serie With Love, Meghan.

Re Carlo, l’attacco commerciale di Meghan Markle

Negli ultimi giorni ci si era preoccupati del crollo finanziario di Harry e Meghan Markle, dopo che il contratto milionario con Netflix non è stato rinnovato. Anche la sparizione dai social della Duchessa del Sussex aveva destato preoccupazioni per un possibile imminente fallimento finanziario. Tanto che il Palazzo, se non direttamente Re Carlo, pensava che l’incontro coi rappresentati di Harry per un eventuale riavvicinamento fosse dettato dalla crisi economica del Principe. E invece non è così.

Come una fenice, Meghan è risorta dalle sue ceneri e ha fatto un grande annuncio sul profilo Instagram del suo brand, As Ever, in concomitanza al lancio di un cappotto per cani da parte del marchio di Re Carlo.

Meghan Markle, l’annuncio su Instagram

Dopo giorni di assenza Meghan è quindi tornata su Instagram. Sul profilo del suo brand ha postato un paio di foto che ritraggono una bottiglia del suo rosé e un calice appoggiati sulla sabbia. Il messaggio recita: “Oh, quanto ci piace vedere il mondo attraverso occhiali color rosa. Occhiali color rosé? Forse ancora meglio. La nostra nuova annata dell’amato rosé di As Ever sarà disponibile la prossima settimana.”

Dunque, la Duchessa del Sussex ha annunciato l’arrivo del nuovo vino in concomitanza con il suo 44esimo compleanno che festeggerà il prossimo 4 agosto.

Le prime bottiglie di vino messe in vendita a inizio luglio erano andate subito sold out, c’è voluto un mese per prepararne di nuove. Si tratta di un rosé Napa Valley del 2023 venduto a un prezzo che supera i 75 euro per un ordine minimo di tre bottiglie, disponibili però solo sul mercato statunitense. Presto dovrebbe entrare in produzione anche uno spumante Méthode Champenoise della Napa Valley.

Re Carlo e il cappotto per cani: la strana coincidenza

La coincidenza curiosa è che l’annuncio di Meghan è arrivato proprio in concomitanza a quello di Carlo che ha messo in vendita un cappotto in tweed per cani, acquistabile nel negozio della sua tenuta di Sandringham.

Il capo, ispirato ai soprabiti di Sua Maestà, costa 50 sterline ed è descritto come ideale “per le passeggiate invernali gelide”.

Un avviso nel negozio aggiunge: “I fedeli e fidati visitatori canini del parco reale di Sandringham sono stati l’ispirazione per questa collezione. I cagnolini al parco ora possono apparire eleganti e disinvolti anche mentre passeggiano, indossando un elegante cappotto in Sandringham Royal Tweed.”

Le mantelle, definite “resistenti all’acqua”, sono realizzate a mano nel Regno Unito e sono disponibili nelle taglie small, medium e large, con prezzi che vanno da 39,99 a 49,99 sterline.