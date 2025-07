Re Carlo si dimentica di Harry. “Come se non esistesse più”

Re Carlo si dimentica di Harry mentre elogia William durante il discorso al Castello di Windsor, come se lo avesse cancellato per sempre

Getty Images Harry

Re Carlo ha avuto una settimana molto impegnativa con la visita di Stato di Emmanuel e Brigitte Macron a Londra. E si è conclusa con una gita in spiaggia nel Kent per una causa molto importante. In molti hanno notato che durante il banchetto di Stato, Sua Maestà ha elogiato William ma non ha detto una parola su Harry, come se lo avesse cancellato totalmente dalla sua esistenza.

Re Carlo cancella suo figlio Harry

Le tensioni tra Re Carlo e Harry sono lontane dal risolversi. Sembra che tra padre e figlio non ci sia più possibilità di riallacciare i rapporti. Tutti i tentativi del Duca del Sussex si sono rivelati fallimentari e soprattutto hanno ottenuto l’effetto contrario. E d’altro canto, non ha mai voluto cogliere i segnali di avvicinamento che suo padre gli ha lanciato in passato.

Così, si è arrivati a un punto di non ritorno. Harry ha invitato Carlo e William agli Invictus Games del 2027, ma probabilmente riceverà un rifiuto da parte di entrambi. Istituzionalmente è impossibile per loro accettare, ma Harry non lo capirà e così nemmeno vorrà incontrali privatamente, ammesso che gli altri lo vogliano.

Dall’altra parte, il Palazzo ha escluso Harry da qualsiasi importante evento della Corona. Ormai è da anni che i Sussex non ricevono più l’invito per il Trooping the Colour, il compleanno pubblico del Re e pare che non arriverà nemmeno quello per trascorrere qualche settimana a Balmoral il prossimo agosto. Anche se, va precisato, Harry e Meghan non lo hanno mai accettato in passato.

L’abisso quindi tra Carlo e Harry appare sempre più profondo. Nemmeno il cancro del Re li ha avvicinati, anzi è stato quasi un ulteriore elemento di distacco. E poi c’è Meghan che non vuole avere più nulla a che fare con la Famiglia Reale, salvo sfruttare la parentela e i titoli nobiliari per i suoi scopi commerciali.

Re Carlo dimentica Harry

È così che durante il discorso ufficiale tenuto al banchetto di Stato organizzato a Windsor per i Macron, Carlo si è dimenticato di citare Harry, dopo aver ampiamente elogiato William. Una dimenticanza che non è passata inosservata e che anzi ha pesato molto.

Carlo ha infatti sottolineato come sia stata di William la decisione di utilizzare il Castello di Windsor per ospitare la cena di gala e ha dichiarato: “Il Castello in cui ci incontriamo questa sera fu iniziato dal mio antenato – e vostro connazionale – Guglielmo, Duca di Normandia, nell’anno 1070. Rimane il castello abitato più antico e più grande del mondo. Quindi è forse appropriato che mio figlio, il Principe di Galles, che condivide il cognome del precedente William, abbia fatto di Windsor la sua casa con la sua famiglia, come tanti dei nostri predecessori”.

Nel discorso del Re però non ha trovato spazio nemmeno un riferimento all’altro suo figlio, cioè a Harry, che è stato come cancellato dalla famiglia. Almeno a livello istituzionale.