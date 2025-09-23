Re Carlo, Meghan Markle e Harry disgustati dal banchetto per Trump: “Un tradimento”

Harry e Meghan Markle si sono sentiti traditi e disgustati per l'accoglienza che Re Carlo e la Famiglia Reale ha dato a Donald e Melania Trump

IPA Harry e Meghan Markle

Re Carlo e Camilla hanno ospitato Donald e Melania Trump a Windsor dal 17 al 18 settembre e il momento clou della loro visita è stato il gala di Stato al Castello. Tutti sono rimasti affascinati dagli abiti più o meno azzeccati e dai gioielli dal valore inestimabile, ma da Harry e Meghan Markle sono arrivate solo critiche e parole molto dure. Chi li conosce ha detto che sono rimasti “disgustati”.

Re Carlo, Harry non perdona Trump

Anche in passato i Duchi del Sussex hanno espresso la loro avversione per Donald Trump. Nel precedente mandato, quando venne in visita a Londra, Harry e Meghan si rifiutarono di incontrarlo e durante la campagna elettorale del 2020, che poi perse, la coppia si sbilanciò politicamente contro di lui.

Il Tycoon di certo non ha perdonato ai Sussex questo atteggiamento e più volte ha minacciato Harry di espellerlo dagli Stati Uniti, una mossa che probabilmente non farà mai visto che creerebbe un incidente diplomatico non da poco e poi Donald ha una vera e propria ammirazione per Re Carlo.

Sta di fatto che i Presidente americano si è preso una sottile vendetta contro Harry durante il ricevimento di Stato a Windsor. Infatti, nel suo discorso ha elogiato William, anche per le sue doti di erede al trono e di figlio, ma non ha speso una parola sul secondogenito di Carlo, come se non esistesse.

Permaloso com’è, Harry non ha gradito il trattamento, tanto che fonti vicine ai Sussex hanno dichiarato che sono rimasti disgustati per quanto è accaduto a Windsor.

Il giornalista Rob Shuter ha scritto: “Harry e Meghan non possono credere ai loro occhi. Lo sfarzo, le strette di mano, i complimenti… Per loro, equivale a inchinarsi a un uomo che li ha apertamente insultati per anni”. Riguardo alle parole di Donald Trump sul Principe William, ha sottolineato: ” È stata una frecciatina, senza dubbio. Vedere la famiglia ridere con lui li ha fatti sentire traditi”.

Invece un amico dei Sussex ha dichiarato: “Harry e Meghan non dimenticheranno questa sera, né il messaggio che hanno trasmesso”. Di fatto, la coppia ha di nuovo preso una posizione politica, schierandosi contro Trump. Se Lady Markle può fare quello che vuole, per suo marito la questione è diversa, dato che resta il figlio di Re Carlo.

Re Carlo, la frecciata velenosa a Harry

Ma Carlo ha punto velenosamente Harry al banchetto di Stato anche in un altro modo. Infatti, non solo ha accolto con tutti gli onori i Trump – e non poteva fare altrimenti – ma ha invitato alla cena di gala un altro nemico giurato di suo figlio, Rupert Murdoch, presidente del News Group Newspaper, contro il quale il Duca del Sussex ha intentato una causa per violazione della privacy, che si è conclusa con un accordo tra le due parti del valore di 11 milioni di euro.