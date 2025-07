Re Carlo, la verità sulle trattative con Harry. Ma resta un grande ostacolo

Getty Images Carlo e Harry

Ci sono buone possibilità di riavvicinamento tra Harry e Re Carlo, questo è quanto sostiene una fonte vicina a Palazzo. Ma resta un ostacolo quasi insormontabile perché questo possa realizzarsi. Le trattative in corso ne dovranno tenere conto, se si vuole davvero trovare una soluzione.

Re Carlo, a che punto sono le trattative con Harry

Re Carlo e Harry potrebbero davvero riconciliarsi. Non avverrà nell’immediato, il cammino da percorrere è ancora molto lungo, ma i presupposti ci sono.

Qualche giorno fa c’è stato un incontro segreto tra due collaboratori del Sovrano e del Principe. Meredith K. Maines, capo dello staff e direttore delle comunicazioni del Duca di Sussex, e Liam Maguire, portavoce dei Sussex per il Regno Unito, sono stati fotografati insieme Tobyn Andreae, segretario alle comunicazioni di Re Carlo, presso la Royal Over-Seas League, un club privato situato a pochi passi dalla residenza londinese di Carlo, Clarence House.

I tre si sono trovati davanti a una bottiglia di vino rosso, per discutere in modo informale sulla possibilità di un riavvicinamento tra Carlo e Harry. Padre e figlio sono fortemente motivati a riallacciare i rapporti. Il Duca di Sussex l’ha detto apertamente nella famosa intervista bomba della BBC, dove però ha riversato sul Sovrano la responsabilità di tutti i falliti tentativi di incontrarsi. Il Re a sua volta desidera riconciliarsi col secondogenito, ma i suoi doveri istituzionali lo hanno sempre frenato. Insomma, sono ancora molti i nodi da sciogliere, prima che effettivamente Carlo e Harry possano tornare a parlarsi.

Stando a fonti vicine a Palazzo, i colloqui tra i rappresentati del Re e del Principe hanno ottenuto dei primi risultati positivi. “È stato un buon primo passo; è sempre meglio parlarsi di persona”. In effetti, questo è il primo incontro tra le parti, da quando si sono rotti i rapporti. Dunque, già di per sé, è un segnale positivo, significa che non c’è chiusura.

“È un passo positivo”, ha aggiunto la fonte. “C’è ottimismo sul fatto che si possa andare avanti”. Anche se c’è un primo spiraglio di luce, alla fine tutto – o quasi – dipenderà dalla volontà di Harry e Carlo di venirsi incontro.

Re Carlo, l’ostacolo più grande tra lui e Harry

Se i buoni propositi non mancano, resta però un grande problema da risolvere. Per questo altri insider a Palazzo sostengono che la situazione sia meno rosea di quanto sembri.

L’ostacolo che va rimosso, o comunque appianato, non è questa volta Meghan Markle. La Duchessa del Sussex infatti ha tutto l’interesse che suo marito si riconcili col padre, per non perdere il suo status nobiliare e un possibile sostegno economico. Il vero problema è William.

Molti esperti in questioni reali concordano che il Principe del Galles difficilmente cederà a compromessi. Il rancore è troppo forte da entrambe le parti. William non ha per ora intenzione di perdonare il fratello e Harry non intende chiedere scusa. Dunque, nel processo di riconciliazione tra Carlo e il secondogenito va tenuto presente che William si opporrà in tutti i modi ad accogliere nuovamente in famiglia Harry.