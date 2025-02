Re Carlo, un nuovo membro in famiglia. La confessione di Camilla lo conferma

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo ha dato il benvenuto a un nuovo cucciolo che Camilla ha voluto adottare dopo la morte della sua amata cagnolina Beth. Sua Maestà ha quindi accolto un nuovo membro della sua famiglia a quattro zampe e pare sia stato molto soddisfatto del fatto che sua moglie sia felice di ciò. Il Palazzo aveva già annunciato il suo arrivo, ma la confessione della Regina non fa che confermare l’entusiasmo.

Re Carlo, la confessione di Camilla

Anche Re Carlo è molto affezionato ai cani di famiglia e come per Camilla è stato un duro colpo quando ha dovuto dire addio a Beth. L’augusta coppia aveva già deciso che avrebbe adottato un altro cagnolino, aspettava solo il momento opportuno ed è finalmente arrivato. Lo ha confessato la Regina.

Durante la visita alla Beaney House of Art & Knowledge a Canterbury, dove ha incontrato un gruppo di cani-guida accompagnati dai loro istruttori, si è lasciata andare e ha dichiarato: “Ho appena preso un nuovo cucciolo”, che quindi si aggiunge alla famiglia pelosetta dei Sovrani.

Re Carlo, il nuovo cucciolo di Camilla

Camilla è talmente orgogliosa del nuovo cagnolino che ha anche svelato alcuni dettagli. Il cucciolo aveva 8 settimane quando è stato salvato.

Come i precedenti cani della Regina, Beth e Bluebell, Moley è stato adottato dal Battersea Dogs and Cats Home, di cui la Famiglia Reale è sostenitrice.

La Sovrana ha anche rivelato il suo nome e da dove deriva: “Si chiama Moley. Sembra proprio una talpa!”. Buckingham Palace ha confermato che Moley è nata il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, e che sua madre è per metà Jack Russell Terrier, mentre la razza del padre è sconosciuta.

Moley è stato adottato da Camilla poco dopo la morte della adorata Beth, soppressa a causa di un tumore incurabile. A novembre, il Palazzo ha annunciato la triste notizia tramite i social media: “Un triste addio a Beth, l’amatissima compagna della regina di @Battersea Dogs and Cats Home che ha portato tanta gioia, sia durante le passeggiate, sia aiutando nei doveri ufficiali o rannicchiata vicino al fuoco”.

Beth era arrivata nel 2011 e ha accompagnato Camilla anche nelle uscite reali: una volta la cucciola ha svelato una targa alla Battersea Dogs and Cats Home, afferrando con la bocca una salsiccia attaccata alla tenda blu. Probabilmente anche Moley, quando sarà un po’ più grande, potrebbe svolgere incarichi istituzionali insieme a Sua Maestà.

La presenza di cagnolini a Palazzo è una tradizione. Buckingham Palace non potrebbe essere lo stesso senza qualche cucciolo che si aggira tra le sue stanze. Basti pensare i famosissimi corgie della Regina Elisabetta che entravano anche nelle foto ufficiali. Anche William e Kate hanno sempre avuto cani in casa e lo stesso vale per Harry e Meghan Markle.