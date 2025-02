Re Carlo, la famiglia reale si allarga: presto un nuovo arrivato

Fonte: IPA Re Carlo

Nel 2025 Carlo e Camilla celebreranno i primi vent’anni di matrimonio e lo faranno all’insegna del romanticismo. Il giorno dell’anniversario sarà trascorso dai sovrani nella città più romantica del mondo: Roma. I festeggiamenti, però, potrebbero iniziare ben prima, con un tenerissimo regalo che il Re avrebbe in serbo per l’amata moglie.

Il tenero regalo di Re Carlo

Nonostante le cure a cui deve continuare a sottoporsi e i numerosi impegni istituzionali, pare che Re Carlo abbia trovato il tempo di fare ben più di una capatina presso le sedi di una fondazione benefica che si occupa di trovare una casa agli amici a quattro zampe più sfortunati. Si tratterebbe di un tenero dono alla moglie Camilla, che lo scorso novembre ha perso la sua amata cagnolina Beth dopo 13 anni assieme.

L’intenzione di adottare un nuovo cucciolo da parte del sovrano è stata confermata da Amanda Holden, tra i giudici di Britain’s Got Talent che, in un incontro con il Re a fine dicembre, ha parlato a lungo “della Battersea Dogs Home e di come lui e Camilla probabilmente adotteranno un altro cane quest’anno”. E il momento sembra arrivato. Seppur non vi sia alcuna conferma ufficiale, fonti vicine alla Famiglia Reale pensano che il cucciolo possa arrivare in dono a Camilla proprio in vista dell’anniversario, prima del viaggio in Italia programmato per il mese di aprile.

L’amore di Camilla per i cuccioli Jack Russel

Così come la compianta suocera Elisabetta, anche la Regina Camilla nutra una grande passione per gli amici a quattro zampe. E se Elisabetta era un’amante dei simpatici corgi (di cui oggi si prende amorevole cura la nuora Sarah Ferguson), Camilla predilige l’altrettanto vivace razza dei Jack Russel, tanto piccoli quanto irruenti e giocherelloni. “Il bello dei cani è che che puoi farli sedere, fare una bella e lunga conversazione, puoi essere arrabbiato, puoi essere triste e loro se ne stanno lì a guardarti scodinzolando” aveva affermato la Regina ai microfoni di BBC Radio 5.

Elisabetta aveva onorato Camilla del titolo di patrona del Battersea Cats and Dogs Home, tra i più antichi canili del Regno Unito, nato a metà dell’800 e ancora oggi impegnato a prendersi cura di cani e gatti abbandonati. È proprio lì che Camilla trovò la sua amica Beth, la Jack Russell adottata nel 2011 e venuta a mancare a fine 2024, a seguito di un tumore incurabile. Inseparabile compagna di Beth era Bluebell, trovata “che vagava nei boschi, senza pelo, coperta di piaghe, praticamente morta”. La cagnolina è rinata sotto le cure e l’affetto della Regina che, adesso, sembra pronta a prendersi cura di un nuovo cucciolo assieme al marito Re Carlo.

L’amore di Camilla per i suoi amici pelosi è così grande da averli inclusi nei ritratti ufficiali e da aver persino fatto ricamare i loro nomi sull’abito indossato in occasione dell’incoronazione, accanto a quello di figli e nipoti.