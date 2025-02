Fonte: IPA Re Carlo

É forte il legame tra Regno Unito e Italia. Un rapporto che Re Carlo e la Regina Camilla intendono consolidare in questo 2025. È stato già annunciato il loro viaggio nel nostro Paese ed ecco tutti i dettagli del tour regale.

Re Carlo e Camilla a Roma

Il tricolore nostrano caratterizza in parte questa prima porzione del 2025 di Re Carlo e della Regina Camilla. La cena italiana ha attirato grandemente l’attenzione sui social e ora è stata annunciata una visita ufficiale dei sovrani britannici.

Ben due le città toccate, di cui una non poteva che essere Roma, considerando la celebrazione del Giubileo. Nonostante la sua malattia, Re Carlo è totalmente intenzionato a non rallentare. L’arrivo nel nostro Paese rappresenterà infatti la quarta visita all’estero dopo la diagnosi dello scorso anno.

Per la prima volta giungerà in Italia da Re, dopo le numerose visite in veste di Principe. Non è stata ancora ufficializzata la data ma sappiamo che il tutto avverrà a inizio aprile. I media avevano anticipato la notizia ma ora c’è la conferma ufficiale di Buckingham Palace.

Allo stato attuale, l’agenda prevede un incontro privato con Papa Francesco, ovviamente in Vaticano. Non è un caso, infatti, che l’Italia sia stata scelta come tappa proprio quest’anno, considerando il Giubileo, avviato il 24 dicembre 2024 e che si concluderà il 6 gennaio 2026.

Nel comunicato si legge: “Le Loro Maestà, il Re e la Regina, compiranno visite di Stato nella Santa Sede e nella Repubblica Italiana a inizio aprile 2025, ricevuti da Sua Santità Papa Francesco per celebrare il Giubileo”.

Seconda tappa a Ravenna

Com’è normale che sia, non sono stati offerti molti dettagli sugli spostamenti di Re Carlo e della Regina Camilla. Se da una parte si tratta di un’organizzazione in corso, dall’altra occorre tener conto di necessità di sicurezza per i membri della Famiglia Reale.

Sappiamo però che ci saranno “impegni a Roma e a Ravenna”. Il tutto al fine di “celebrare la forte relazione bilaterale fra l’Italia e il Regno Unito”. Ulteriori dettagli saranno forniti a tempo debito, conclude Buckingham Palace.

Le visite di Carlo

Come detto, questa non sarà la prima visita di Carlo in Italia, tutt’altro. Il 76enne sovrano ha nello specifico fatto tappa presso la Santa Sede già 5 volte, con la prima che risale al 1985. La seconda invece in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo II. L’ultima risale invece al 2019, per la canonizzazione del cardinale Newman. Per quanto riguarda i tour al di fuori del Vaticano, invece, si parla di ben 17 viaggi. Il primo ben 40 anni fa, nel 1984. L’ultimo invece nel 2021, in occasione del G20.