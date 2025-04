Re Carlo e Camilla, gli ultimi momenti indimenticabili in Italia

Carlo e Camilla se ne sono tornati a in Gran Bretagna dove trascorreranno un weekend in tranquillità. Gli ultimi momenti gloriosi in Italia

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono ormai tornati in Gran Bretagna dopo 4 giorni meravigliosi trascorsi in Italia dove il viaggio di Stato è stato trasformato in una sorta di luna di miele, dato che a Roma hanno festeggiato il loro ventesimo anniversario di matrimonio.

Re Carlo e Camilla, il ritorno a casa

Carlo e Camilla sono a casa. Trascorreranno un weekend di riposo in campagna, prima di tornare ai consueti doveri istituzionali la prossima settimana. Non si sa se Re e Regina passeranno il fine settimana nelle loro rispettive residenze per ritrovare tranquillità e pace dopo le giornate intense trascorse nel nostro Paese.

In effetti, la loro agenda in Italia è stata ricca di appuntamenti. Ogni giorno erano impegnati in più eventi. Sono persino riusciti a vedere Papa Francesco, ancora convalescente dopo la polmonite bilaterale.

Carlo e Camilla, i momenti gloriosi in Italia

Carlo e Camilla hanno trascorso la maggior parte del tempo a Roma dove sono stati accolti al Quirinale dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da sua figlia Laura. Hanno visitato l’Altare della Patria e poi il Colosseo dove sono stati accompagnati da Alberto Angela che ha illustrato loro la storia del monumento simbolo dell’Antica Roma. La Regina è stata particolarmente affascinata da questo tour, in effetti è stata lei a volerlo visitare.

L’indomani Carlo ha incontrato il Presidente Giorgia Meloni a Villa Pamphilj, mentre Camilla è andata a far visita a una scuola dove è rimasta colpita dalla bravura degli allievi. E in questa occasione ha potuto gustare una fetta di pizza. Mentre il Re ha conosciuto il Commissario Montalbano.

Poi la sera sono stati ospiti di una cena di Stato al Quirinale, occasione perfetta per festeggiare il loro anniversario di nozze.

Carlo e Camilla, l’ultimo giorno a Ravenna

Il Re e la Regina si sono trasferiti a Ravenna dove sono stati accolti da una folla festante che li ha attesi per due ore. Carlo e Camilla hanno visitato la tomba di Dante, poi si sono divisi per visitare monumenti diversi.

Il Sovrano è stato raggiunto dal Presidente Mattarella in occasione dell’anniversario della liberazione di Ravenna. Carlo ha incontrato un veterano di 103 anni e gli ha chiesto qual è il segreto della sua longevità. E scherzando lui gli ha risposto: “Ho sempre fame”.

La Sovrana invece ha parlato con Minny Geminiani, una partigiana che aveva solo 17 anni quando prestò servizio come messaggera durante la guerra.

Dopo aver parlato con Camilla, ha dichiarato: “Le ho detto che mi piacerebbe vivere un giorno come regina“. Per altro Sua Maestà ha avuto modo di cementarsi col mattarello per tirare la pasta dei tortellini.

Infine, i Sovrani si sono affacciati al balcone del municipio di Ravenna e il sindaco ha pronunciato un discorso in ringraziamento degli alleati che hanno liberato la città.

Il viaggio di Carlo e Camilla si è concluso in gloria. Una visita ricca di soddisfazioni che ha rafforzato l’alleanza tra la Gran Bretagna e il nostro Paese.