Camilla, l’addio all’Italia in avorio

Il viaggio di Carlo e Camilla in Italia è stato un trionfo. La Regina ha dato sfoggio del suo stile britannico. Ma dietro ogni look c'è un significato preciso: rivediamoli. Per l'addio al nostro Paese ha scelto l'abito in seta avorio di Anna Valentine, con banda bianca sul fondo della gonna. Un look che richiama la sposa e il suo anniversario di nozze festeggiato a Roma. La Regina ripropone la borsa di Bottega Veneta, unico pezzo made in Italy del suo guardaroba