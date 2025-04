Camilla, il look per il banchetto di Stato. Giorgia Meloni in bianco per Re Carlo

Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili, indossando un tailleur bianco. Mentre Camilla si prepara alla cena di Stato con un look superlativo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Giorgia Meloni con Re Carlo

Nel giorno del loro ventesimo anniversario di nozze, Re Carlo e Camilla si separano. Lui incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili, lei visita una scuola in relazione a un’iniziativa del British Council. Nel pomeriggio di oggi 9 aprile l’atteso discorso del Sovrano in Parlamento e poi finalmente il momento più glamour, il banchetto di Stato al Quirinale, dove la Regina è pronta a stupirci con il suo look.

Giorgia Meloni, il tailleur bianco per l’incontro con Re Carlo

Dopo la giornata impegnativa dell’8 aprile durante la quale Carlo e Camilla sono stati accolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da sua figlia Laura e dopo la visita all’Altare della Patria e al Colosseo dove sono stati intrattenuti da Alberto Angela, il Re e la Regina nel terzo giorno in Italia hanno preso strade diverse.

Fonte: Getty Images

Carlo ha incontrato la Premier Giorgia Meloni a Villa Pamphili. Il nostro Presidente del Consiglio si è presentata con un raffinato tailleur pantaloni bianco, un perfetto look regale moderno.

Giorgia Meloni è arrivata all’incontro con Carlo, sfilando da sola sul red carpet. La Premier ha indossato un cappotto bianco, bombato, taglio a uovo. Ma per stringere la mano al Sovrano e fare le foto ufficiali, lo ha tolto, svelando per intero il suo tailleur.

Fonte: Getty Images

L’ensemble scelto dalla Meloni è composto da una giacca a monopetto con tasche laterali, impreziosita da maniche traforate in pizzo, firmata Ermanno Scervino, e da un paio di classici pantaloni. Per slanciare la figura ha optato per delle décolleté, anch’esse bianche, dal tacco alto e sottile.

Il look della Premier segue il suo stile da “working girl” che condivide perfettamente con ad esempio Kate Middleton che alla Corte inglese ha sdoganato il tailleur pantalone, una volta proibito a Palazzo. Ma altre teste coronate l’hanno seguita, da Letizia di Spagna a Mary di Danimarca.

Altro dettaglio interessante nell’outfit di Giorgia Meloni, è il colore bianco, sicuramente molto primaverile ma anche decisamente regale, visto che, insieme al blu, è la tonalità dei Sovrani.

Re Carlo e Giorgia Meloni, grande intesa

Al suo arrivo a a Villa Pamphili, Re Carlo è stato accolto dalla Guardia d’Onore e ha passato in rassegna le truppe prima di posare per la foto di rito con Giorgia Meloni.

La Premier e Carlo si sono stretti calorosamente la mano, hanno scambiato battute scherzose tanto che sono scoppiati a ridere. È sembrato evidente che l’intesa tra i due fosse buona e che ci sia una notevole confidenza e calore, sebbene l’incontro sia molto formale. D’altro canto, il Monarca britannico è noto per la sua ironia e il suo senso dell’umorismo.

Fonte: Getty Images

Prima di iniziare i colloqui privati, il Re ha presentato la sua delegazione alla Premier Meloni, tra cui il Ministro degli Esteri David Lammy, che accompagna Carlo e Camilla nel loro tour di quattro giorni a Roma.

Dopo l’incontro a Villa Pamphili, Carlo si appresta a raggiungere un record, diventando il primo Sovrano britannico a tenere un discorso nel nostro Parlamento.

Che fine ha fatto Camilla

Se Carlo ha impegnato la sua mattina incontrando Giorgia Meloni, Camilla ha in programma la visita in una scuola. Come è noto la Regina è molto attenta al mondo della cultura e sostiene numerose iniziative che la promuovono.

E poi è pur sempre il giorno del suo ventesimo anniversario di matrimonio. Sicuramente quando è iniziata la storia d’amore con Carlo, non avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe stata al suo fianco come moglie e Regina. Di fatto, hanno trascorso la maggior parte della loro relazione come amanti e prima che si sposassero con altre persone, la loro unione era stata ostacolata da Elisabetta e Filippo. Comunque questa è acqua passata. Adesso Camilla si deve concentrare sul banchetto di Stato di questa sera.

Camilla, il look per la cena di Stato

La Regina è la protagonista del banchetto di gala al Quirinale di questa sera, 9 aprile. Il dress code prevede l’abito di gala per le donne e lo smoking per gli uomini.

Camilla potrebbe indossare un abito lungo di Fiona Clare, la sua stilista preferita. Ma potrebbe optare per un brand italiano, in omaggio al nostro Paese, in lizza ci sono Valentino e Armani.

Probabilmente indosserà il bianco, perché è il colore che porta ai ricevimenti a Buckingham Palace, anche se, in questo caso, non essendo la padrona di casa potrebbe optare per un colore scuro.

Certamente, non indosserà la tiara. Infatti, la Regina non la sfoggia quando si trova in un Paese che non è una Monarchia o se non è ospitata da Monarchi.