Camilla al Quirinale, abito blu elettrico, diamanti e borsa iconica

Re Carlo e Camilla hanno iniziato ufficialmente il loro viaggio in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a sua figlia Laura li hanno accolti al Quirinale. E per l’occasione la Regina ha scelto di indossare un abito blu elettrico di Fiona Clare, impreziosito da una spilla in zaffiri e diamanti.

Re Carlo e Camilla, l’accoglienza calorosa di Sergio Mattarella

Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, ha accolto calorosamente Carlo e Camilla nel loro primo viaggio in Italia da Re e Regina.

Fonte: PA Media

Le Loro Maestà sono arrivate a Roma nel tardo pomeriggio di lunedì 7 aprile, atterrando a Ciampino, con la scorta di aerei militari italiani. Dopo il benvenuto degli ambasciatori britannico in Italia e italiano in Gran Bretagna, si sono ritirati a Villa Wolkonsky dove hanno posato per le foto del loro ventesimo anniversario di nozze.

Per l’occasione Camilla ha indossato un abito bianco cui ha applicato una spilla a forma di mughetto, proponendo una sorta di look da sposa.

Martedì 8 aprile sono andati al Quirinale dove la loro visita è iniziata con il volo delle Frecce Tricolore e delle Frecce Rosse della Raf, in segno di unità e cooperazione tra i nostri Paesi.

Il Presidente Mattarella e sua figlia Laura hanno fatto gli onori di casa a Carlo e Camilla con le presentazioni delle due delegazioni, cui è seguito un colloquio privato tra i due uomini. Mentre la Regina e la Signora Mattarella hanno visionato una selezione di libri antichi sull’equitazione nella Biblioteca del Piffetti e visitato le Sale di Stato.

Fonte: Getty Images

Camilla, durante il tour del Quirinale, ha incontrato anche il personale che è incaricato di preparare il banchetto di Stato, previsto il 9 aprile sera, giorno del suo anniversario di nozze.

Camilla, l’abito blu elettrico di Fiona Clare

Visto l’incontro formale al Quirinale, la Regina ha curato ogni dettaglio del suo look e per non commettere passi falsi si è affidata alla sua stilista di fiducia, Fiona Clare, quella che realizza gli abiti di Sua Maestà per le occasioni ufficiali.

Fonte: Getty Images

La Regina ha quindi indossato uno dei suoi abiti-cappotto, in questo caso blu elettrico, un colore decisamente più vivace rispetto a quello indossato all’arrivo in aeroporto. Un look, quello di Camilla, che non si discosta dal suo stile.

La moglie di Carlo segue la tradizione degli outfit monocolore, iniziata dalla Regina Elisabetta e tanto amata da Kate Middleton. Ma un accessorio fa eccezione.

Camilla, la passione per le borse di lusso

Infatti, Camilla ha abbinato al suo abito blu choc una handbag iconica. Il classico intreccio dovrebbe essere un chiaro indizio che si tratta di una borsa di Bottega Veneta, color beige chiaro.

In effetti, la Regina ha una vera e propria passione per le borse di lusso e quelle made in Italy sono in cima alla lista delle sue preferite. Camilla può risparmiare su tutto, ma non sulle borsette per le quali è disposta a spendere anche migliaia di euro.

Camilla, la spilla con diamanti e zaffiri

Fonte: Getty Images

Dopo la spilla a forma di mughetto, Sua Maestà ha abbinato all’abito blu elettrico una spilla antica e preziosissima. Il gioiello con diamanti e zaffiro centrale apparteneva alla Regina Vittoria.

Carlo e Camilla a braccetto

Le Loro Maestà sono state poi raggiunte dal Ministro Crosetto e insieme hanno visitato l’Altare della Patria. Carlo e Camilla sono stati visti sorridenti mentre scendono le scale a braccetto. La Regina è molto preoccupata di cadere e si aggrappa al braccio del marito.