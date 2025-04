Re Carlo e Camilla sono arrivati a Roma scortati dai jet militari. Il primo look della Regina

Fonte: PA Media Camilla e Carlo a Roma

Re Carlo e Camilla sono atterrati a Roma. Il loro arrivo è stato annunciato dal rombo dei motori dei jet militari che hanno scortato il loro aereo. È dunque iniziato ufficialmente il tour in Italia. E il primo look della Regina è quasi scontato.

Re Carlo e Camilla a Roma, annunciati da un rombo di tuono

Finalmente è iniziato la tanto attesa visita di Stato di Carlo e Camilla in Italia. E si sono fatti sentire. Le Loro Maestà sono arrivate a Roma scortate da jet F-35 dell’aeronautica militare italiana, che hanno prodotto un rumore assordante annunciando così l’inizio del viaggio di quattro giorni della augusta coppia che ha come scopo quello di celebrare i legami della Gran Bretagna con l’Italia.

Carlo e Camilla sono stati accolti all’aeroporto di Ciampino da Edward Llewellyn, ambasciatore del Regno Unito in Italia e San Marino, che ha dichiarato: “Questa visita lascerà un’eredità significativa e ampia. La loro visita rafforzerà la vicinanza tra le nostre nazioni in un modo che solo loro possono, creando ricordi che dureranno una generazione”.

Ma soprattutto ha voluto sottolineare l’amore che il Re e la Regina hanno per il nostro Paese: “Il loro amore per l’Italia e per tutto ciò che è italiano, le cose che gli italiani amano – cultura, cibo, tradizione – riecheggiano in loro molto profondamente. Quindi c’è molto da aspettarsi nei prossimi giorni. La visita di Stato riunisce il meglio dell’Italia e il meglio della Gran Bretagna, i più intimi amici, alleati e partner”.

Fonte: PA Media

Camilla, nessuna esitazione sulla scaletta

Carlo e Camilla sono dunque scesi dall’aereo, accolti in trionfo anche da Inigo Lambertini, ambasciatore d’Italia nel Regno Unito e dalla guardia d’onore che ha dato loro il benvenuto.

La discesa dalla scaletta dell’aereo non ha avuto nessuna conseguenza nefasta, come invece era accaduto durante la visita di Stato in Francia, quando Camilla per colpa del vento stava per ruzzolare a terra.

La Regina ha seguito l’augusto consorte con passo fermo nella discesa, accolti da un bellissimo sole primaverile. Camilla, però, memore del pericolo, si tiene ben salda al corrimano, mentre guarda per bene dove mettere i piedi.

Fonte: PA Media

Il Re e sua moglie sono apparsi di ottimo umore, nonostante qualche giorno fa Carlo è stato costretto a un ricovero lampo per gli effetti collaterali della chemioterapia. Ma è semplicemente entusiasta di questo viaggio e non vedeva l’ora di partire, dicono fonti vicine a Palazzo.

Purtroppo però non riuscirà a incontrare Papa Francesco, ancora in convalescenza per la polmonite bilaterale.

Camilla, il primo look in Italia è blu navy

Intanto, la Regina ha sfoggiato il primo look di questo tour. Camilla è andata sul classico per non sbagliare. Così ha optato per un abito blu navy, il colore della regalità per eccellenza, decorato lungo il bavero da una passamaneria lucida. Tra le mani aveva una giacca per coprirsi da eventuali sbalzi di temperatura.

Fonte: PA Media

Gioielli e accessori sono ridotti al minimo, attende il banchetto di Stato, propri nel giorno dell’anniversario di matrimonio con Carlo, per dare il meglio di sé.