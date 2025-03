Re Carlo in Italia, il look di Camilla all’udienza con Papa Francesco

Re Carlo e Camilla sono in Italia dal 7 al 10 aprile. Per ora è confermato l'incontro con Papa Francesco dove la Regina non potrà vestirsi di bianco

Re Carlo e Camilla saranno in Italia dal 7 al 10 aprile. Il viaggio programmato è stato confermato da Buckingham Palace che ha anche assicurato che le Loro Maestà incontreranno Papa Francesco, nonostante sia ancora ricoverato in ospedale e al momento non sia ancora una data delle sue dimissioni.

Re Carlo e Camilla, il programma dettagliato del viaggio in Italia

Re Carlo e sua moglie Camilla dunque arriveranno in Italia a inizio aprile, in concomitanza con il loro anniversario di nozze, il 9 aprile. Per questo motivo, il loro tour è stato definito una sorta di luna di miele. In realtà, i Sovrani hanno un’agenda di impegni piuttosto fitta che li vedrà viaggiare tra Roma, il Vaticano e Ravenna. Non passeranno da Milano, perdendosi così l’opportunità di vivere la Design Week.

Secondo il programma condiviso da Palazzo, Carlo incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopodiché il Sovrano e Camilla parteciperanno a un banchetto di Stato in abito da sera presso Palazzo del Quirinale, offerto dal Presidente.

Durante il soggiorno a Roma, Carlo avrà l’opportunità di realizzare due primati. Infatti, diventerà il primo Monarca britannico a visitare la Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, luogo di sepoltura di San Paolo dopo la Riforma, e parlerà a entrambe le Camere del Parlamento italiano.

Re Carlo e Camilla, l’incontro con Papa Francesco

Il programma prevede che Carlo e Camilla si rechino in Vaticano per incontrare Papa Francesco, nonostante il Pontefice sia ancora ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale.

Una fonte di Buckingham Palace ha dichiarato di aver condiviso “le nostre speranze e preghiere affinché la salute di Papa Francesco consenta lo svolgimento della visita“.

Il miglioramento delle condizioni del Papa fanno ben sperare che l’incontro storico con Carlo si terrà, per celebrare il Giubileo della Chiesa cattolica e rinsaldare i rapporti con la Chiesa d’Inghilterra.

Un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Martedì 8 aprile, e chiaramente subordinatamente alla salute di Papa Francesco, le Loro Maestà visiteranno la Santa Sede per unirsi a Papa Francesco nella celebrazione del giubileo del 2025″.

E ha proseguito: “Il Re e la Regina saranno in udienza con Papa Francesco. Le Loro Maestà parteciperanno anche a una funzione nella Cappella Sistina, incentrata sul tema della ‘cura del creato’, che riflette l’impegno di lunga data di Papa Francesco e di Sua Maestà nei confronti della natura”. Naturalmente, tutto dipenderà dalle condizioni di salute del Santo Padre.

Camilla, il look all’udienza col Papa

Per l’incontro con il Pontefice, Carlo e Camilla dovranno seguire un rigido dress code. In particolare, la Regina dovrà indossare un abito nero o blu scuro. Sono vietate le maniche corte, le scollature e le gonne sopra il ginocchio. Di solito, le donne coprono il capo con un velo.

Camilla non potrà vestirsi di bianco, colore che è riservato esclusivamente alle Regine cattoliche. Mentre la Sovrana britannica è anglicana.

Carlo, governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, ha incontrato il Papa l’ultima volta nel 2019, quando era principe di Galles, in occasione della canonizzazione del cardinale John Henry Newman.

Carlo e Camilla a Ravenna

Dopo Roma, Carlo e Camilla andranno a Ravenna dove celebreranno l’anniversario della liberazione dall’occupazione nazista grazie all’intervento delle forze alleate, avvenuto il 10 aprile 1945. Poi visiteranno la tomba di Dante, mentre la Sovrana da sola andrà a vedere il museo di Byron.