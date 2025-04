Carlo e Camilla d’Inghilterra elegantissimi al banchetto di stato

Carlo e Camilla d'Inghilterra stanno vivendo una seconda luna di miele a Roma, in occasione della visita di stato ufficiale in Italia, che segna anche il loro ventesimo anniversario di matrimonio. La coppia reale è apparsa più elegante e felice che mai nel corso della cena di gala in loro onore, che ha avuto luogo al Quirinale il 9 aprile 2025.