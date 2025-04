Re Carlo e Camilla, la notte più romantica. La Regina col suo abito da sposa a Roma

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla sono ormai quasi alla fine del loro viaggio in Italia che si sta rivelando un successo clamoroso. Sicuramente Le Loro Maestà non potevano chiedere di meglio per festeggiare il loro ventesimo anniversario di nozze con un magnifico banchetto di Stato al Quirinale, ospiti del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma qualche ora prima, la Regina si è permessa di girare per le strade di Roma con il suo abito da sposa.

Camilla, sguardi innamorati per Carlo

Carlo e Camilla sono impegnati da giorni in un tour di Stato nel nostro Paese. Ieri, 9 aprile, è stato forse il giorno più denso di eventi fino ad ora, ma anche quello più emozionante, perché i Sovrani festeggiavano il loro ventesimo anniversario di nozze, ma anche perché per la prima volta nella storia un Sovrano britannico ha tenuto un discorso al Parlamento italiano.

Dopo una giornata trascorsa separatamente, Carlo e Camilla si sono riuniti nel pomeriggio di ieri al Parlamento. La Regina era visibilmente orgogliosa di suo marito, mentre lo ascoltava pronunciare il suo storico discorso. Per Carlo, Camilla aveva solo sguardi innamorati che sono continuati anche durante il banchetto di Stato.

Il Re ha ribadito la stretta relazione tra Italia e Gran Bretagna: “Quindi sono qui oggi con un unico scopo: riaffermare la profonda amicizia tra il Regno Unito e l’Italia e impegnarmi a fare tutto quanto è in mio potere per rafforzare ulteriormente tale amicizia nel tempo che mi è concesso come Re”. Ma ha anche lanciato un monito, vista la situazione internazionale sostenendo che la pace “non deve mai essere data per scontata”.

E poi la dichiarazione d’amore nei nostri confronti: “L’Italia sarà sempre nel mio cuore“, mentre Camilla, seduta a pochi metri da lui, lo guardava con la luce negli occhi.

Camilla con l’abito da sposa di 20 anni fa

La Regina ha voluto rimarcare l’importanza della giornata vissuta a Roma, indossando al Parlamento l’abito da sposa che portava 20 anni fa. All’epoca del suo matrimonio Camilla si fece confezionare due look dall’atelier Robinson Valentine, uno per la cerimonia civile e uno per la benedizione religiosa.

La moglie di Carlo ha sfoggiato per le vie di Roma quello composto da un semplice soprabito bianco e da un vestito altrettanto minimal a campana. Non è la prima volta che Camilla ripropone il suo look di nozze, lo fece nel 2007, diventando la prima della Famiglia Reale ad aver riciclato il suo abito nuziale.

Nell’outfit romano, Camilla ha riproposto anche la clutch, la mitica Launer. Anche gli orecchini di perle sono originali del giorno delle nozze, mentre il collier sempre di perle, appartiene alla sua collezione personale.

Sua Maestà con l’abito da sposa non solo è andata in Parlamento ma si è fatta un giro per le vie di Roma dove ha gustato un buon gelato, dopo aver assaggiato ieri mattina anche la pizza.

Ma naturalmente il momento più romantico è stato il banchetto di Stato, vero momento sensazionale della loro vacanza romana.

Carlo e Camilla a Ravenna

Oggi 10 aprile Carlo e Camilla si sono trasferiti a Ravenna dove nel pomeriggio è prevista la visita alla tomba di Dante, a seguire il Re si reca a San Vitale e Galla Placidia e la Regina al Museo di Byron e poi nella serata rientrano a Londra.