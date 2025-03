Re Carlo va in Italia e apre la sua tenuta di Sandringham al pubblico

Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla si apprestano a partire per l’Italia il prossimo mese. A inizio aprile saranno nel nostro Paese. Da programma dovrebbero incontrare Papa Francesco ma tutto dipenderà dalle sue condizioni di salute. Nel frattempo la tenuta reale di Sandrigham è pronta ad aprire i battenti al pubblico.

Re Carlo e Camilla, luna di miele in Italia

Carlo e Camilla verranno in Italia, a Roma e poi a Ravenna, in occasione del Giubileo. Ma per loro sarà anche una piccolo luna di miele, dato che trascorreranno il loro anniversario di matrimonio, il 9 aprile, nel nostro Paese. Tra l’altro quella data coincide anche con un ricordo doloroso per Sua Maestà. Infatti, proprio nello stesso giorno, il 9 aprile 2021 è morto suo padre, il Principe Filippo.

Ma il viaggio, le bellezze di Roma e il clima mite permetteranno a Carlo di trascorrere un anniversario di nozze sereno e senza tristi pensieri, sempre che Camilla stia bene, visto che l’infezione al petto che ha avuto a dicembre fa ancora preoccupare il Palazzo.

Re Carlo apre le porte di Sandringham

Mentre Carlo e Camilla saranno in Italia, la tenuta reale di Sandringham apre le porte al pubblico, come ogni anno. Dal 5 aprile al 10 ottobre sarà visitabile. In particolare, si potranno vedere le otto stanze principali al piano terra della casa e il magnifico giardino che si estende per 60 acri.

A Sandringham Carlo e Camilla sono soliti trascorrere il weekend, è qui che si riunisce la Famiglia Reale a Natale ed è qui che spesso il Re incontra Presidenti e Primi ministri. Qualche giorno fa, ha avuto un colloquio con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Primo ministro canadese Justin Trudeau.

Proprio a Sandringham la Regina Elisabetta tenne il suo primo discorso alla Nazione nel 1957. Qui trascorreva le sue vacanze invernali e qui morì suo padre, Giorgio VI, il 6 febbraio 1952.

Fonte: Getty Images

Anche William e Kate hanno uno stretto legame con Sandringham, perché la loro casa di campagna, Anmer Hall. regalo della defunta Sovrana, è poco distante. La coppia visse stabilmente nel Norfolk tra il 2015 e il 2017, quando il Principe lavorava nelle vicinanze come pilota di ambulanza aerea per l’East Anglian Air Ambulance.

Re Carlo, alla scoperta di Sandringham

Gli splendidi interni di Sandringham sono rimasti in gran parte invariati rispetto all’epoca edoardiana e ospitano una collezione d’arte che comprende porcellane di Meissen, pietre semipreziose e porcellane Minton.

L’esterno della casa in stile giacobino fu costruito da Re Edoardo VII e dalla Regina Alessandra, che utilizzarono la tenuta di Sandringham come residenza di campagna dopo il loro matrimonio nel 1863. La parte principale della casa fu completata nel 1870, con una sala da ballo aggiunta nel 1883. Nel 2024 Carlo fece costruire all’esterno un minigolf per incrementare gli incassi.