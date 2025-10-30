Re Carlo terrorizzato, le indiscrezioni sull’esorcismo a Sandringham

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo era molto affezionato a sua madre, la Regina Elisabetta II, e soprattutto a sua nonna la Regina Madre. Ma c’è un inquietante episodio accaduto a Sandringham in cui sarebbero state coinvolte e che lo avrebbe spaventato parecchio.

Re Carlo, l’episodio soprannaturale che lo ha spaventato

Si tratta di un evento soprannaturale cui avrebbero assistito Elisabetta e sua madre 26 anni fa. Carlo a quanto pare non era presente ma ne restò turbato. Il racconto è degno della notte di Halloween.

Questa vicenda è emersa grazie agli appunti presi dalla biografa reale, Kenneth Rose, che raccontò quanto avvenuto al castello di Sandrigham, dove di solito la Famiglia Reale trascorre il Natale, nel 2000, ossia due anni prima che morisse la Regina Madre.

Il personale del castello aveva segnalato eventi inquietanti, strane presenze nella camera da letto dove era morto il padre di Elisabetta, Giorgio VI nel 1952. Perciò si decise di procedere con un “rito di purificazione” per cacciare eventuali spiriti maligni che infestavano la stanza.

D’altro canto, la Famiglia Reale è abituata a convivere coi fantasmi che abitano i loro castelli. Nel 2022, poco dopo la sua morte, qualcuno segnalò la presenza del suo spirito a Balmoral e c’è chi ha testimoniato di averla vista affacciarsi da una finestra un anno dopo la sua dipartita.

Re Carlo, episodi soprannaturali a Sandringham

In ogni caso, nel 2000 si decise di procedere con una sorta di esorcismo, per tranquillizzare il personale di Sandringham. Come ha sottolineato lo storico e biografo reale Robert Hardman in una puntata del suo podcast dedicato alla Famiglia Reale “Non si trattò di un esorcismo convenzionale. Non ci fu nessuna cacciata di demoni come si vede nei film”.

E poi ha raccontato che all’epoca si decise di far benedire la stanza perché “si diceva che la stanza conteneva uno spirito inquieto e per questo è stato chiamato il parroco”.

Rose, la biografa che raccontò per prima di questo episodio, disse che alla cerimonia erano presenti la Regina Madre, la sua dama di compagnia, Prue Penn, ed Elisabetta. “Si trattò di recitare alcune preghiere speciali e di ricevere la Santa Comunione per scacciare l’inquietante presenza“.

“Nessuno era del tutto sicuro di chi fosse il fantasma, nonostante fosse apparso nella stanza in cui era morto Giorgio VI”, ha osservato Hardman. “Rose ipotizzò che potesse trattare del fantasma di Diana, morta qualche anno prima”.

Non è chiaro se i Reali presenti al rito credessero che vi fosse un fantasma. Si ritiene però che Elisabetta, molto pragmatica, abbia partecipato più che altro per rassicurare il personale. “La defunta Regina aveva una fede forte, ma non era superstiziosa. Aveva però un forte senso della spiritualità come Carlo“.

L’esperienza paranormale di Re Carlo

Si racconta che Re Carlo abbia avuto almeno un’esperienza paranormale a Sandringham. Nel suo libro Britain’s Ghostly Heritage, l’autore John West sostiene che l’allora Principe di Galles ebbe un incontro spaventoso in una biblioteca della tenuta, che lo costrinse a fuggire dalla stanza insieme a un membro dello staff.

