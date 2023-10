Pare che il fantasma della Regina Elisabetta si aggiri per le stanze del castello di Balmoral dove è morta poco più di un anno fa, l’8 settembre 2022. D’altro canto non c’è da stupirsi, il maniero scozzese era la sua residenza preferita. Ma, sempre stando ai soliti ben informati, sembra che Camilla sia raggelata all’idea di poter incontrare lo spettro di sua suocera in qualche angolo buio o in uno dei lunghi corridoi dell’antico edificio.

Il fantasma di Elisabetta II nel Castello di Balmoral

Un castello di fatto non è degno di questo nome se non ha i suoi fantasmi e Balmoral con alle spalle una storia notevole non è da meno. Ma a far tremare e a lasciare gli animi inquieti sono le voci circolate sull’avvistamento dello spettro di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, morta proprio in quelle stanze poco più di un anno fa. Le cause precise della sua fine non sono state ufficializzate, diverse ipotesi circolarono. Si parlò perfino di una caduta fate dalle scale.

In ogni caso, le condizioni di salute, già precarie, della Regina peggiorarono improvvisamente, tutta la sua famiglia fu invita ad accorrere al suo capezzale, Harry compreso che però non riuscì a dare l’estremo saluto alla nonna perché arrivò troppo tardi.

Dopo il funerale solenne e avviate le procedure per l’incoronazione di Carlo, la Gran Bretagna è andata avanti. Ma a novembre dello scorso anno qualcuno giurò di aver visto il fantasma della Regina al Castello di Windsor. Il Mirror riportò una testimonianza: “Si possono sentire i suoi passi sulle assi scricchiolanti del pavimento, prima di vederlo comparire”. D’altro canto, pare che Windsor sia uno dei castelli più infestati del Paese. La stessa Elisabetta raccontò di aver visto lì insieme a sua sorella uno spettro.

Adesso però pare che Sua Maestà abbia deciso di trasferirsi a Balmoral che tanto amava. È probabile che sia giunta lì in estate. E questo giustificherebbe lo strano comportamento di Carlo che ha rotto una tradizione di almeno 70 anni che voleva tutta i Sovrani trascorrere lì la bella stagione. Al contrario, il Re ha pianificato la sua agenda in modo da passare nel Castello scozzese il minor tempo possibile e soprattutto solo in compagnia della sua famiglia allargata.

Il fantasma della Regina terrorizza Camilla

Da Palazzo arrivò l’indiscrezione che era Camilla a non gradire il soggiorno a Balmoral, perché trova inospitale il Castello troppo pieno di spifferi. Ma adesso queste sue lamentele appaiono sotto una nuova luce. Evidentemente gli spifferi, le correnti di aria gelida che tanto indispongono la Regina consorte sono di natura non fisica ma ultra-fisica o per meglio dire soprannaturale.

Il fantasma di Elisabetta la tormenta raggelandole le notti buie nella lugubre (si fa per dire) dimora di Balmoral? Ovviamente queste sono solo voci, ma di spettri nel Castello scozzese ce ne sono tanti.

Uno dei più famosi è quello di John Brown. Era un amico della Regina Vittoria ed è stato visto passeggiare per i corridoi del Castello. John era un servitore e la leggenda vuole che la Regina si innamorò di lui. La stessa Elisabetta disse di averlo visto e di aver sentito la sua presenza più volte. Pare che si aggiri per le stanze indossando il suo kilt.