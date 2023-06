Carlo rompe con la tradizione e rivoluziona le vacanze di Kate Middleton

Fonte: Getty Images Trooping the Colour 2023, Kate Middleton stupisce in verde. Per lei niente uniforme

Novità in vista per l’estate della Famiglia Reale: da quando è salito al trono Re Carlo sta compiendo piccole e grandi rivoluzioni che riguardano anche le vacanze dei membri coronati. Il Sovrano ha intenzione di distaccarsi dalla tradizione, continuando a riunire la famiglia a Balmoral come voleva la Regina Elisabetta, ma con qualche variazione.

Carlo, la decisione sulle vacanze estive che incide anche su Kate Middleton

C’è aria di cambiamento per la Famiglia Reale inglese, anche per quanto riguarda le vacanze estive. Mentre le voci dell’imminente divorzio di Harry e Meghan si fanno sempre più insistenti, Re Carlo sta compiendo piccoli passi per dare la sua impronta al suo regno, anche con decisioni che riguardano la vita dei membri coronati.

Il Sovrano infatti ha intenzione di distaccarsi leggermente dalla tradizione: per la bella stagione infatti continuerà a riunire sotto il tetto del Castello di Balmoral la famiglia – proprio come amava fare la Regina Elisabetta ogni estate – ma con qualche variazione.

La compianta Regina era solita trasferirsi nell’amata residenza estiva intorno al 20 luglio, per rimanere fino alla fine di ottobre. Quest’anno però le cose andranno diversamente, perché il soggiorno del Re e della sua famiglia sarà decisamente più breve. Le vacanze estive a Balmoral per Kate, William e i loro piccoli probabilmente si ridurranno a un paio di settimane.

Il motivo è presto spiegato: i terreni, i giardini e l’interno del Castello di Balmoral, attualmente in fase di ristrutturazione, rimarranno aperti al pubblico fino a metà agosto, lasciando una finestra più breve per il soggiorno del Re e dei suoi affetti più cari.

“Ci aspettiamo che la famiglia si riunisca lì in estate. Ma le agende sono ancora in fase di definizione”, ha dichiarato una fonte vicina ai reali, anche se è chiaro che la priorità al momento è riservata alla seconda incoronazione del Re, che avverrà in Scozia il prossimo 5 luglio, dove Kate Middleton e William parteciperanno, come annunciato da Palazzo.

La scelta di Re Carlo su Balmoral

Da quando è diventato Re, Carlo ha preso delle decisioni anche sulle residenze della famiglia: secondo alcune voci, il Sovrano avrebbe voluto trasformare Balmoral in un museo dedicato alla memoria di sua madre, ma al momento questa opzione non sembra essere una priorità.

La biografa reale Ingrid Seward, caporedattrice di Majesty, ha infatti raccontato che uno degli amici del re, l’architetto d’interni Piers von Westenholz, sta modernizzando l’arredamento del Castello di Balmoral: “Era diventato un po’ troppo trasandato”, ha confessato.

Pur non essendo un’opera di grande portata, il rinnovamento della magione lascerebbe intuire che la Famiglia Reale continuerà ancora per qualche tempo a utilizzare il castello come rifugio per le vacanze estive. Quel che è certo è che quest’anno i Reali non si trasferiranno prima della fine di agosto: un colpo al cuore per molti membri della famiglia, che proprio come la Regina Elisabetta sono molto affezionati a questa residenza.

E mentre la popolarità di Kate cresce a dismisura – lo dimostra la presenza sempre più importante agli eventi ufficiali – per qualche tempo dovrà ancora “piegarsi” alle decisioni e alle scelte del Re.