Regina Elisabetta, la Famiglia Reale in lutto

, per accompagnare la Regina Elisabetta II nel suo ultimo viaggio terreno: dopo la sua morte, ha preso il via quel cerimoniale che, per 10 giorni, permetterà a tutti i suoi sudditi di dirle addio e che si concluderà il giorno dei funerali solenni (probabilmente si terranno lunedì 19 settembre 2022, anche se la data non è ancora stata resa ufficiale). I figli di Sua Maestà, accompagnati dai loro cari, sono statial di fuori delle mura del castello dove la Sovrana si è spenta serenamente.