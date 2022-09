Kate Middleton, Charlotte scoppia in lacrime ai funerali della Regina

Fonte: Getty Images Charlotte in lacrime ai funerali della Regina

Kate Middleton è stata molto attenta a sostenere i figli George e Charlotte durante i funerali della Regina Elisabetta, ma questo non è bastato a evitare che la Principessina scoppiasse in lacrime mentre il feretro della bisnonna è stato deposto sul carro funebre a Wellington Arch al termine delle esequie di Stato. Un momento troppo forte per la piccola di 7 anni. Anche se c’è chi interpreta il gesto della bambina come dovuto a un granellino di terra che le è entrato negli occhi.

George e Charlotte ai funerali della Regina Elisabetta

Come è noto, Kate Middleton e William hanno deciso che i loro figli maggiori, George e Charlotte, prendessero parte non solo ai funerali della bisnonna, ma anche al corteo funebre, camminando dietro la bara trainata dai cavalli verso la sua ultima destinazione. L’unico ad essere “risparmiato” è stato Louis, 4 anni, considerato troppo piccolo per essere presente al triste evento.

George e Charlotte sono stati impeccabili durante la funzione. Sempre accanto a mamma Kate Middleton hanno stretto mani, cantato durante la messa, senza mai perdere la compostezza.

Fonte: Getty Images

Charlotte con la spilla regalata da nonna Elisabetta

George, futuro Re, indossava un completo scuro con cravatta nera e camicia bianca. È rimasto sempre composto e attento, vincendo tristezza e noi per la lunga cerimonia che nel suo complesso è durata più di quattro ore. Charlotte invece si è presentata con un cappotto in lana nera, firmato Ancar con colletto e bottoni di velluto, un cappello con nastro legato a fiocco, della famosa modista Jane Taylor, collante ballerine. È la prima volta che la Principessina si veste tutta di nero. E soprattutto sul cappotto è appuntata una spilla, regalo speciale di Elisabetta II.

La piccola, come sempre impeccabile, non è riuscita a trattenere l’emozione e ha avuto una crisi di pianto mentre il feretro della nonna lasciava l’Abbazia di Westminster per essere trasportata a Windsor, nella Cappella di San Giorgio dove riposerà per sempre accanto all’amato marito Filippo.

Fonte: Getty Images

Charlotte scoppia in lacrime

Charlotte dunque piange e si porta la mano sugli occhi. Dietro di lei ci sono mamma Kate col capo chino, il fratello George visibilmente commosso stringe le labbra e al suo fianco Camilla, anche lei provata. L’impatto è stato forte per la bimba di 7 anni, nonostante sia stata preparata dai genitori ad affrontare questa lunga giornata.

Fonte: Getty Images

In particolare Kate ha avuto un occhio di riguardo per i figli, in particolare per la Principessina, forse più fragile del fratello in questo momento. Charlotte infatti era molto legata alla bisnonna che adorava, tanto da imitarla in tutto e per tutto, anche nel modo di salutare con la mano.

Per questo Lady Middleton ha cercato continuamente il contatto fisico coi suoi figli. Ha accarezzato George durante la funzione, ha sempre tenuto per mano Charlotte e le ha dato una carezza sui testa per consolarla e farle sentire che la mamma era sempre vicino a lei.

Charlotte con un granello di sabbia negli occhi

D’altro canto, c’è chi sostiene, come il Daily Mail, che in realtà la Principessina non stava piangendo, ma semplicemente si stropicciava gli occhi perché le è entrato un granellino di polvere. Questo spiegherebbe l’atteggiamento freddo di Kate che non si scompone davanti alla figlia in difficoltà. Dalla foto non è chiaro quanto sta realmente accadendo, ma è indubbio che i royal baby si siano commossi nel salutare per l’ultima volta la bisnonna.