Fate largo alla bella Vittoria: prima donna a guidare i Savoia

Fonte: IPA Vittoria di Savoia

La Principessa Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, classe 2003, primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, è pronta a entrare nella storia. La bellissima modella e influencer infatti, grazie al nonno Vittorio Emanuele che come regalo per i suoi 16 anni ha abolito la legge Salica, sarà la prima donna a guidare la dinastia.

Fonte: IPA

“È stato il regalo migliore che il nonno potesse farmi”, ha dichiarato la principessa Vittoria al New York Times un paio d’anni fa. “L’Italia non è un paese molto progressista, ma impareranno”, ha replicato a chi le chiedeva se gli italiani fossero pronti ad avere una regina.

Vittoria potrebbe insomma essere la prima futura regina regnante nella storia d’Italia, visto che il nonno Vittorio Emanuele le ha regalato il trono (ipotetico) emanando un decreto formale con cui il “Duca di Savoia, Principe di Napoli e per grazia di Dio erede diretto al Capo della Casa Reale di Savoia” ha emendato una legge che, per secoli, ha limitato la successione e l’ascesa al trono ai soli eredi maschi.

Sostanzialmente Vittoria è la prima donna in circa mille anni ad essere investita dell’autorità di guidare la famiglia reale e, alla morte del nonno e del padre, diventare la regina di una monarchia, quella italiana, che pure di fatto non esiste più.

Nata il 28 dicembre 2003 a Ginevra, cresciuta tra Svizzera, Francia e Italia, vive a Parigi con la mamma e ha una sorellina più piccola, Luisa. Modella per brand famosi, Vittoria è anche una influencer di successo con un profilo Instagram che ha quasi raggiunto i 70mila follower.

Del rapporto tra le due principesse Vittoria e Luisa ha parlato papà Emanuele Filiberto: “Credo tantissimo in loro. Vittoria non sarà mai sola. Sua sorella Luisa l’aiuterà e sosterrà sempre. Sono cresciute insieme e vanno d’accordissimo. Si intendono alla perfezione”.

Fonte: IPA

Negli ultimi mesi Vittoria ha iniziato a rappresentare la famiglia in alcuni eventi. A gennaio 2023, la principessa ha partecipato per conto dei Savoia ai funerali di papa Benedetto XVI in Vaticano, dove ha incontrato Sofia di Grecia e il re e la regina del Belgio. Piccoli passi da futura regina?