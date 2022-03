Vittoria di Savoia, chi è la figlia di Emanuele Filiberto volontaria in Ucraina

Solo 18 anni e un cuore grande, di quelli che ti portano a partire per aiutare. Ed è quello che ha fatto Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto è infatti da poco tornata dal confine con l’Ucraina dove si era diretta per aiutare i profughi. Una missione con alcuni volontari che lei poi ha raccontato anche attraverso il profilo Instagram ufficiale del papà.

Vittoria di Savoia, la missione al confine con l’Ucraina

Alcuni scatti che la vedono impegnata nella missione umanitaria, ma anche un lungo testo in cui racconta cosa ha fatto e perché ha deciso di raccontarlo. Vittoria di Savoia ha affidato tutto questo al profilo Instagram di papà Emanuele Filiberto che ha pubblicato immagini su Instagram e pensieri della 18enne.

“Negli ultimi giorni mi sono recata al confine con l’Ucraina per portare, insieme ad un gruppo di amici e alcuni volontari dell’associazione Odissea della Pace, vari beni tra cui derrate alimentari, medicinali e giochi per bambini – ha scritto – . Ho deciso di far sapere di questo mio viaggio solo ora, a cose fatte, per cercare di spronare quante più persone possibile a dare una mano, anche nel proprio piccolo, a questo popolo che vive una situazione di estrema sofferenza”. Poi la giovane ha aggiunto: “E mentre mi chiedevo il perché nessuno andasse ad aiutare questa povera gente mi sono detta che se non andavano loro… “i grandi”… sarei potuta, anche se nel mio piccolo, partire io. E devo dire che mi ha stupito vedere, più che grandi associazioni o grandi gruppi, tanti giovani come me che si sono rimboccati le maniche e sono partiti, senza pensarci due volte, per andare a dare concretamente una mano a queste persone ormai stremate da una guerra logorante”.

Un lungo racconto di cosa ha visto con i propri occhi: come i bimbi lontani dalle proprie famiglie nei vari centri di accoglienza. Tra le tante storie, toccanti, ne ha riportata una: “Uno dei momenti più toccanti è stato vedere un padre, visibilmente provato, che lasciava, in questa sorta di orfanotrofio di fortuna, i figli per cercare di garatirgli un salvacondotto per l’Europa e che poi, tra le lacrime generali, è corso di nuovo al di là del confine Ucraino per raggiungere l’avamposto di Kiev e tornare a combattere sapendo che, molto probabilmente, non avrebbe più rivisto la sua famiglia”. La giovane ha poi voluto sottolineare che la sua non vuole essere una disamina politica ma un invito ad aiutare le persone.

Vittoria di Savoia, chi è la figlia di Emanuele Filiberto

All’anagrafe Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, la figlia di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau è nata il 28 dicembre e ha da poco festeggiato i suoi 18 anni. È la primogenita della coppia, lunghi capelli biondi, bellissima, ha un profilo Instagram seguito da oltre 66mila follower. Diversi titoli conferiti dal nonno Vittorio Emanuele (che per i suoi 16 anni, come aveva riportato il Corriere della Sera le aveva confermato: “il trattamento di Altezza Reale, la qualità di Principessa Reale e le conferiamo il titolo di Principessa di Carignano, seguito dal titolo di Marchesa d’Ivrea”) una carriera nel mondo della moda, ma anche un cuore grande e il desiderio di fare qualcosa di concreto per chi ha bisogno. Vittoria appare bellissima fuori, ma anche dentro.