Emanuele Filiberto di Savoia, chi è il presunto fratello segreto

Emanuele Filiberto avrebbe un fratello segreto, figlio di Vittorio Emanuele Di Savoia. Stando alle dichiarazioni del Principe, rilasciate in una recente intervista, questo grado di parentela non esisterebbe, ma la voce continua a fare il giro e a ingigantirsi sempre di più. Il motivo? La partecipazione di questo presunto fratello in uno dei reality in partenza a breve su una rete Mediaset, la quale non fa altro che alimentare la curiosità e la ricerca della verità. Nonostante le parole di Emanuele Filiberto, il direttore di Novella2000 ha raccontato alcuni dettagli alla conduttrice Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5.

Emanuele Filiberto e il mistero del fratello segreto: chi sarebbe

Il Principe Emanuele Filiberto ha un fratello segreto? Questo il dubbio che ha innescato un’immensa curiosità nelle ultime ore. A dare il primo accenno della notizia è stata proprio Barbara D’Urso nell’intervista a Verissimo andata in onda domenica 6 marzo: la conduttrice, che a partire dal 15 marzo sarà al timone del programma La Pupa e il Secchione Show, ha rivelato in quell’occasione che nel cast ci sarebbe stato un ragazzo, figlio segreto di una persona molto nota: “Tra i concorrenti ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì”, queste le parole della D’Urso.

Nonostante Silvia Toffanin, in quell’occasione, abbia cercato di scoprire qualcosa di più, da parte di Barbara D’Urso non è trapelato nient’altro. Ci ha pensato, però, il direttore di Novella2000. Proprio nel salotto di Pomeriggio 5, si è parlato di tale Lorenzo Orsini; il ragazzo di soli 22 anni parteciperà proprio nel reality La Pupa e il Secchione Show, e il direttore Roberto Alessi ha specificato: “Lo conosco bene questo ragazzo, è stato anche a casa mia. Io porto molto rispetto per qualsiasi famiglia. A me Lorenzo non l’ha detto, diciamo che mi è stato riferito in maniera molto chiara da persone a lui molto vicine”. Nessuna conferma, quindi, dal diretto interessato, e nemmeno dallo stesso Emanuele Filiberto, il quale è stato contattato dal direttore di Novella2000 e ha negato questo rapporto di fratellanza. “Può anche essere che Emanuele non sappia nulla, può anche essere questo”, ha specificato Roberto Alessi, alla fine.

Lorenzo Orsini, chi è il presunto fratello di Emanuele Filiberto

Classe 2000, Lorenzo Orsini è un rapper che può vantare più di 100.000 follower su Instagram ed è fidanzato con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio. In arte Lollo G, Orsini sarà presente nel cast de La Pupa e il Secchione Show che andrà in onda su Italia Uno a partire dal 15 marzo. Il ragazzo, stando alle voci, sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia, avuto da un’avvocatessa a seguito di una relazione clandestina.

Nonostante Emanuele Filiberto si sia dichiarato estraneo a ogni tipo di dichiarazione, sicuramente queste voci non si fermeranno alla prima negazione da parte del Principe. Probabilmente, proprio durante la sua partecipazione al reality condotto da Barbara D’Urso, potrebbero spuntare fuori altri dettagli sulla sua parentela con Vittorio Emanuele di Savoia.