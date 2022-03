La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso: quando inizia, opinionisti e concorrenti

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

A 16 anni dal primo debutto de La Pupa e il Secchione, il programma torna su Italia Uno con Barbara D’Urso al timone: nonostante il format sia di base sempre fedele a se stesso, questa volta sembrano essere tante le novità così come sono tanti i volti già conosciuti. Il 15 marzo andrà in onda la prima puntata e come sempre ci saranno due mondi opposti a confronto, quello degli intellettuali che hanno fatto dello studio uno stile di vita e quello di chi ha deciso di puntare principalmente sull’aspetto esteriore e non sui libri.

La Pupa e il Secchione, chi sono gli opinionisti

Barbara D’Urso, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato molti dettagli sulla nuova stagione de La Pupa e il Secchione Show, ma il capitolo sui giurati non è ancora completo. Se c’è un qualcosa di certo, è che gli opinionisti saranno ben tre, ma attualmente sono stati rivelati solamente due nomi; si tratta di Federico Fashion Style e Antonella Elia, che abbiamo potuto vedere in un videomessaggio di saluti alla conduttrice durante un’intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin.

Sul terzo nome c’è un’ombra, e la stessa Barbara D’Urso ha confermato che verrà messo alla luce all’ultimo momento. Le ipotesi, però, portano ormai da giorni a un unico nome, ed è quello di una (ormai) ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022: Soleil Sorge. Non sarebbe affatto impossibile, tant’è che l’influencer è stata eliminata dal potere del televoto proprio nell’ultima puntata andata in onda del reality, e avrebbe così tutto il tempo per pianificare il prossimo lavoro. Anche nell’intervista con Silvia Toffanin, Barbara D’Urso è sembrata vaga su questo nome, ma sempre con il sorriso: “Ora è dentro la Casa! Anche se io desiderassi avere Soleil come faccio a dirglielo?”, ha spiegato, mantenendo sempre un certo mistero.

La Pupa e il Secchione, i concorrenti ufficiali

Sommando pupe, pupi, secchione e secchioni, avremo a che fare con ben 22 concorrenti, e alcuni di loro sono già molto noti al grande pubblico, soprattutto a coloro che sono appassionati di reality. Sul fronte “pupe”, i due nomi ufficiali sono quelli di Flavia Vento e Paola Caruso; Francesco Chiofalo, diventato famoso grazie al programma Temptation Island, sarà uno dei pupi; tra i secchioni troveremo Aristide Malnati, che ha partecipato a una delle ultime edizioni del GF Vip, e anche Nicolò Scalfi, uno dei campioni più giovani e amati dal pubblico di Caduta Libera.

Secondo quanto rivelato da Barbara D’Urso a Tv Sorrisi e Canzoni, ci sarà anche un ragazzo che negli ultimi anni è riuscito a passare dall’essere “Il fratello di” al diventare una star dei reality all’estero. Si tratta di Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista ed ex gieffino Luca: “Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”, queste le parole della conduttrice. Un nome che potrebbe non piacere all’aspirante opinionista (non confermata) Soleil Sorge, poiché si tratta di un suo ex e per giunta lasciato in diretta, quando lui stava facendo la sua esperienza all’interno del GF Vip.

La Pupa e il Secchione, quando andrà in onda

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda a partire dal 15 marzo 2022 in prima serata su Italia Uno, esattamente il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip in cui proprio Barbara D’Urso sarà presente per promuovere il suo programma. “Un incrocio fra il reality, il divertimento e il racconto di storie davvero particolari”, ha specificato la conduttrice: una nuova formula, quindi, che di base però manterrà sempre il divertimento come principale scopo.