GF Vip, Antonella Elia si scaglia contro Soleil: “Mandiamola a casa”

Antonella Elia, la sua trasformazione da Non è la Rai al GF Vip

Antonella Elia, la regina delle memorabili liti in TV, questa volta si è scagliata contro una delle protagoniste del GF Vip, Soleil Sorge.

L’accusa è arrivata attraverso i social e senza contraddittorio, ma sicuramente Soleil saprà cosa risponderle una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. La Elia non ha speso parole solo per lei: nel mirino della showgirl anche Alex Belli, accusato di essere il più falso.

Antonella Elia contro Soleil e Alex Belli, le parole della showgirl

Sul suo profilo Instagram, Antonella Elia ha lasciato libero sfogo ai pensieri sui due concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del GF Vip: Alex Belli e Soleil Sorge, da settimane coinvolti in un triangolo amoroso che li vede protagonisti insieme alla moglie dell’attore, Delia Duran. Una storia intrecciata, nata come amicizia e proseguita in modo diverso, tanto da portare Alex Belli a una forte crisi e al pensiero di uscire dal gioco.

Non tutti, però, credono alla coppia sbocciata all’interno del programma: Antonella Elia è una di quelle persone convinte che i due stiano fingendo completamente. Niente sentimenti, quindi, ma solo una prova mal riuscita di recitazione per portare avanti un teatrino con il solo scopo di far parlare di sé.

“Qui ci stanno prendendo per i fondelli. Pensano che siamo una massa di idioti? Ma basta, che schifo che fanno. Squallidi in un modo inconcepibile”, ha commentato Antonella Elia in merito ai due concorrenti, invitando poi i suoi fan a votare per eliminare Soleil dalla casa del Grande Fratello appena possibile.

Gli scontri storici di Antonella Elia

Amata, criticata, a volte eccessiva e altre volte totalmente priva di strategie televisive, emozionata ed emozionante, Antonella Elia è uno dei volti più noti dello spettacolo. Dal fianco di Corrado nei primi anni ’90, fino alla poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip, la Elia è senza dubbio il “pepe” necessario in ogni trasmissione.

Famose ormai le sue liti in tv, ricordiamo le più celebri e iconiche.

La storica e indimenticabile rimarrà per sempre la lite con Aida Yespica nel 2004, durante la seconda edizione de L’Isola dei famosi, che ancora ad oggi è ricordata come una delle più forti andate in onda.

Anche durante la sua partecipazione a Pechino Express Antonella Elia ha lasciato il segno, questa volta nella faida contro Achille Lauro, ma non solo. Al Grande Fratello si era scontrata con la collega Valeria Marini e anche in modo pesante, e nonostante passino gli anni, Antonella Elia continua a portare caos ovunque vada, come se fosse un marchio di fabbrica senza il quale non saprebbe come fare.

Questa volta è toccato a Soleil Sorge e Alex Belli, ma chi sarà il prossimo?