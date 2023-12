Fonte: IPA Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, un nuovo amore

Influencer e calciatori sono tra le star più seguite sui social, perciò è inevitabile che qualunque movimento “sospetto” non passi inosservato agli occhi di fan e curiosi. Ecco allora che si fa sempre più viva l’indiscrezione che vorrebbe innamorati Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo. Lei è un noto volto che abbiamo visto al GF Vip e in ultimo a Ciao Darwin, lui invece giocatore dell’Aston Villa, entrambi con una cosa in comune: degli ex altrettanto famosi.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, gli indizi sul nuovo amore

Un tramonto mozzafiato, location da sogno e momenti di relax all’insegna del romanticismo. A giudicare dagli ultimi scatti condivisi su Instagram, sembrerebbe proprio che Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo abbiano trascorso un weekend insieme e, seppur in modo velato, abbiano voluto concedere qualche indizio in più sul loro nuovo amore. O dovremmo dire “presunto”, dal momento che in verità nessuno dei diretti interessati ha confermato ufficialmente la relazione in corso.

Si sa, basta poco per accendere la fiamma del gossip e quando sei un’influencer navigata come Soleil Sorge sai come stuzzicare la curiosità dei follower. Ma proprio per tale ragione ci vuole un battito di ciglia per scatenare le famigerate segnalazioni da parte di chi, in modo più o meno veritiero, conferma tutto per dei presunti avvistamenti. Tutte cose da prendere con le pinze, s’intende, ma che in realtà farebbero assumere contorni più marcati a quella che, in fondo, è soltanto una mera supposizione.

Come è spesso accaduto in casi simili, alcuni utenti anonimi hanno inviato il loro “materiale” alla nota influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricondiviso tutto con i propri follower. “Una persona fidata mi conferma che Zaniolo e Soleil si frequentano”, si legge nelle storie. “Te lo confermo al 100%, abito a La Spezia e li ho visti due volte a Lerici, sembrano molto carini insieme“, le ha spifferato un’altra “talpa”.

Soleil Sorge e Nicolò Zaniolo, chi sono i loro ex famosi

Sia l’influencer che il calciatore non sono estranei al mondo del gossip, anche per via dei vari ex amori che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni. Per Soleil Sorge tutto è iniziato con la partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Luca Onestini, che poi in effetti scelse proprio lei. La coppia è stata insieme per un po’, fino a quando la Sorge è entrata nella Casa del GF Vip 2 dove ha conosciuto Marco Cartasegna. Chiusa la storia con Onestini, ha proseguito questa nuova relazione ma è finita ben presto.

Altro reality, altro amore. Soleil ha partecipato successivamente anche a L’Isola dei Famosi e lì ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello della più celebre Belen, ed è scoccata una scintilla che li ha visti frequentarsi anche al di fuori del programma, salvo poi lasciarsi per via di alcune divergenze. Tra gli amori di Soleil figurano anche Gianmaria Antinolfi, che di recente ha parlato della separazione tra la sua ex Belen e Stefano De Martino, Gianluca Costantino e un uomo misterioso di cui si è fatta menzione al secondo GF Vip a cui ha preso parte.

E Zaniolo? Per lui la storia più importante è stata quella con Sara Scaperrotta, segnato da un sentimento profondo ma anche da un legame irrequieto che alla fine li ha portati a separare le loro strade, nonostante la nascita del figlio Tommaso. Anche Elisa Visari, attualmente impegnata con Andrea Damante, si dice abbia avuto un flirt con il calciatore ma la nuova fidanzata ufficiale è stata Chiara Nasti, modella e influencer ormai felicemente sposata con Mattia Zaccagni.