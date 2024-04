Fonte: IPA Belen e Antonino Spinalbese

Un ritorno di fiamma per Belen Rodriguez? Stando ad alcuni indizi disseminati sul web, la showgirl argentina avrebbe trascorso le feste pasquali con il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese. Probabilmente si è trattato solo di un modo per permettere a Luna Marì, figlia della coppia, di trascorrere una giornata serena in compagnia di entrambi i genitori. Ma in molti sperano in una ritrovata complicità.

Belen e la Pasqua con Antonino Spinalbese

Sembrava che il flirt con il giocatore di basket Bruno Cerella fosse destinato a diventare qualcosa di serio, e invece Belen Rodriguez ha sorpreso gli esperti di gossip ancora una volta. La showgirl argentina ha infatti trascorso la giornata di Pasquetta in compagnia del suo ex Antonino Spinalbese, come dimostrano alcuni indizi scovati sui social.

L’1 Aprile, infatti, Belu e l’ex concorrente del Gf Vip si trovavano nella stessa trattoria, come mostrano alcuni scatti pubblicati dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Le immagini ritraggono la Rodriguez e Spinalbese accanto ad un membro dello staff del ristorante con abiti casual e viso disteso. Anche la location è stata “taggata” nel post, non lasciando adito ad alcun dubbio: i due hanno trascorso la Pasquetta insieme presso la trattoria Concordia, a Verbania.

È probabile che Belen abbia scelto di passare le festività in compagnia del suo ex per regalare qualche momento di serenità alla piccola Luna Marì, nata proprio dall’amore con Spinalbese. Insomma, un ritrovato clima familiare dopo i litigi sui social dello scorso Natale, quando i due sembravano ai ferri corti e la Rodriguez aveva addirittura minacciato di portare in tribunale l‘hairstylist di origini napoletane.

La lite social tra Belen e Antonino Spinalbese

Nonostante abbiano trascorso la Pasqua insieme, fino a qualche mese fa i rapporti tra Antonino e Belen erano sembrati piuttosto tesi. Durante le vacanze di Natale, infatti, Spinalbese aveva postato uno scatto “provocatorio” in compagnia del suo cane, augurando “Buon Natale a tutti i papà” e lasciando intendere che non gli fosse concesso abbastanza tempo in compagnia della figlia. La Rodriguez aveva prontamente risposto per le rime, invitando il suo ex ad occuparsi della piccola Luna Marì “non solo durante le feste”.

La débacle si era quindi consumata a botta di post sui social, in cui le due parti non si erano risparmiate accuse e minacce. “Essere un buon padre non significa avere i milioni in banca per prendersi cura di una figlia. Posso anche essere un “pezzente” e ne sono orgoglioso perché sono una persona di sani valori e principi, pronto a prendermi cura di mia figlia per 24h al giorno per il resto della mia vita” aveva scritto Spinalbese.

“Distinto signor Antonino, se c’è una cosa che mi ha sempre contraddistinto è il fatto di non essermi mai nascosta da nulla. (…) Spero che tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Ricorda! Ci vediamo in tribunale” recitava invece una stories di Belen. Le minacce della Rodriguez, fortunatamente, non hanno però avuto seguito: i due hanno trovato il modo di risolvere privatamente i loro problemi. E, a giudicare dagli scatti pasquali, sembra che le incomprensioni siano state definitivamente appianate.