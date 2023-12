Belen vola in Argentina dalla famiglia, lasciandosi alle spalle - almeno per il momento - la spiacevole vicenda con l'ex Spinalbese, sulla quale spuntano nuovi retroscena

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

La furiosa lite tra Belen Rodriguez e l’ex compagno Antonino Spinalbese ha dominato gli ultimi giorni. Uno scontro di fuoco che ha visto al centro della questione la figlia Luna Marì, nata proprio dalla relazione tra la conduttrice e l’hairstylist spezzino, durata poco più di un anno.

Un Natale tutt’altro che sereno, come si usa augurarsi in questo periodo, che la Rodriguez si sta lasciando (momentaneamente) alle spalle tornando nella sua terra natia, in quell’Argentina che nonostante i tanti anni trascorsi in Italia non smetterà mai di chiamare “casa”. Intanto, però, dalle pagine di Fanpage spuntano nuovi retroscena sulla questione che farebbero risalire i malumori tra i due a molto tempo prima di quanto si possa immaginare.

Belen vola in Argentina con Santiago e la piccola Luna Marì

Probabilmente questo viaggio è arrivato nel momento giusto per Belen Rodriguez e i suoi bambini, Santiago e Luna Marì. Come era già noto, la conduttrice ha preso armi e bagagli ed è volata alla volta dell’Argentina, il suo Paese d’origine dal quale è rimasta lontana per diverso tempo. “Sto arrivando terra mia, oh mia Argentina. Quante volte ti ho sognata in questi anni, finalmente ci rivediamo, mi sei mancata”, ha scritto in una storia di Instagram.

Poi l’incontro con papà e mamma, le foto ricordo di famiglia, momenti felici in giardino e – immancabile – una dedica a Elio Lorenzoni, il nuovo partner della Rodriguez che si prepara a raggiungerla per un Capodanno formato famiglia. E, almeno per qualche giorno, sembra che Belen si stia lasciando alle spalle quanto accaduto con l’ex compagno Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez e Spinalbese, rapporti difficili prima del GF Vip

Com’è noto, Antonino Spinalbese ha vissuto il suo momento mediatico nel 2022, quando è stato scelto nella rosa dei concorrenti del GF Vip dal padrone di casa, Alfonso Signorini. Un’occasione ghiotta da ambo le parti, senza dubbio: da una parte per l’hairstylist è stato un modo per farsi conoscere meglio data la presenza massiccia sul piccolo schermo (e in prima serata su Canale 5), dall’altra il “colpaccio” degli autori di avere alla propria corte niente meno che l’ex di Belen Rodriguez, nonché padre di sua figlia.

La relazione tra i due era già finita in quel momento (si erano lasciati l’anno prima) e dalle parole della conduttrice era emerso un quadro intriso di delusione, com’è naturale che sia, ma affatto burrascoso come quello a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Sosteneva di voler raccontare alla piccola Luna Marì che “il principe azzurro non esiste”, che da bambine “ci hanno rovinate” con la storia di questa attesa che infine lascia soltanto un grande vuoto ma anche che le donne non hanno bisogno di qualcun altro per star bene e realizzarsi e che, in fin dei conti, “nessuno è perfetto”.

Parole amare ma anche concilianti che nella nuova fase di Belen, risorta dalle ceneri di mesi complicati segnati da problemi che lei stessa ha raccontato a Domenica In – come la fine del matrimonio con Stefano De Martino a causa dei ripetuti tradimenti -, hanno lasciato il posto a commenti tutt’altro che diplomatici. Così abbiamo assistito per la prima volta a un botta e risposta social tra gli ex e genitori di Luna Marì che nessuno onestamente si aspettava.

Eppure stando a una fonte anonima questo rapporto non è mai stato idilliaco: “Una fonte vicina a Spinalbese ha svelato a Fanpage che il rapporto tra Belén e l’ex compagno sarebbe teso già da prima che l’ex hairstylist partecipasse al Grande Fratello nel 2022. A testimoniarlo diverse telefonate intercorse tra i due alla presenza di altre persone, telefonate non sempre serene“. La fonte anonima ha parlato di un uomo “sempre molto pacato, remissivo” nei confronti della compagna che, tra l’altro, non lo ha mai chiamato per nome durante l’intervista rilasciata a Mara Venier.

Belen Rodriguez e Spinalbese pronti a darsi battaglia in tribunale

Una parola tira l’altra ed ecco che lo scontro social è servito. È stata l’evoluzione di una storia che sembrava ormai aver trovato – almeno apparentemente – un equilibrio, con una donna andata avanti con la sua vita e un uomo che aveva fatto altrettanto. Eppure sembra proprio che non sia così, a conferma di quanto soffiato dalla fonte anonima: Spinalbese ha lamentato di non poter trascorrere il Natale con la figlia come avrebbe voluto, lei si è infuriata e gliene ha dette di tutti i colori.

Una vicenda che – Belen lo ha detto chiaro e tondo – finirà in tribunale, dopo le supposte minacce ricevute da lui. Intanto Fanpage ha smentito l’indiscrezione secondo la quale Spinalbese avrebbe denunciato l’ex compagna: “Alla luce delle dichiarazioni di Belen a proposito delle presunte minacce ricevute, potrebbe avere deciso di recarsi in questura unicamente allo scopo di tutelarsi, chiarire la sua posizione a proposito delle accuse mossegli dalla ex compagna e preservare così il rapporto con la figlia Luna Marì, sua esclusiva priorità in questa vicenda”.

Intanto circola un altro commento di Belen, pubblicato sempre su Instagram, nel quale afferma chiaramente che quello montato dall’ex è soltanto un “teatrino” per cavalcare l’onda mediatica: “Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarre vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare”.