Stefano De Martino si prepara a vivere una nuova (e importante) avventura televisiva, reduce dal successo di Bar Stella in onda su Rai 2, confermato anche quest’anno. E si prepara anche a una nuova tournée teatrale dedicata proprio a quel mondo dello spettacolo in cui ormai da un decennio è totalmente immerso, complice la sua ambizione ma anche un innegabile talento.

Questi sarebbero già ottimi pretesti per parlare di lui, eppure il conduttore continua a essere sulla bocca di tutti in qualità di “ex di Belen”, locuzione diventata come una sorta di marchio che stenta a sbiadirsi. Ma la cosa non lo sconvolge più di tanto, almeno stando a quanto lascia intendere nella sua ultima intervista.

Stefano De Martino e il gossip sulla ex Belen Rodriguez

Quando sei l’altra metà di una mela nutritasi negli anni a suon di gossip, è inevitabile scollarsi di dosso l’etichetta di “ex di”. In questo caso, poi, la notizia è piuttosto “fresca” e ha destato un certo scalpore tra gli addetti ai lavori ma anche i semplici curiosi pronti a puntare il dito. Stefano De Martino è l’ex di Belen Rodriguez, ma la cosa non sembra influenzare più di tanto il suo percorso nonostante ciò rischi talvolta di oscurare tutto il resto.

“Non ho paura delle critiche, non sono permaloso – ha spiegato nella sua ultima intervista a Torino Cronaca, rilasciata in vista dello spettacolo teatrale Meglio Stasera che approda proprio nel capoluogo piemontese -. Non mi offendo se qualcuno mi chiama l’ex di Belen, l’ex di Amici, tutto ciò è ancora predominante ma non importa, io vado avanti”. Guardare oltre è il segreto del conduttore e danzatore, ben consapevole di essere uno degli obiettivi predominanti del mondo del gossip al quale ha affermato di essersi “reso impermeabile”: “Cerco di dare il giusto peso alle cose fugaci dedicandomi a quelle più concrete, mi rifugio nel mio lavoro, ho fatto pace con i pettegolezzi. Il pettegolezzo è insito in noi, capita anche a me di essere pettegolo”.

Stefano De Martino, il piano per ripulire la sua immagine

Torna ancora una volta quell’atteggiamento “diplomatico” di cui si è abbondantemente parlato a proposito di De Martino e del suo modo impeccabile – quasi “troppo perfetto” – di affrontare l’onda mediatica, dopo la rinnovata separazione (stavolta definitiva) dalla moglie Belen Rodriguez.

Mentre lei ha rilasciato un’intervista senza peli sulla lingua, affrontando ai microfoni di Mara Venier un tema difficile come quello della depressione e parlando con estrema schiettezza dei tradimenti dell’ex compagno, lui si è concesso a Fabio Fazio mantenendo un profilo basso, con un aplomb che è stato molto apprezzato da una parte del pubblico ma anche criticato dall’altra. Un modo per “ripulire” la sua immagine dall’onta del tradimento, probabilmente in vista del Festival di Sanremo che sarebbe proprio il prossimo obiettivo della sua carriera.

Stefano De Martino, un papà “tradizionale” per Santiago

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno vissuto alti e bassi nei tanti anni di relazione, ma stavolta sembra che il matrimonio sia davvero finito senza possibilità di ritorno. Ma per quanto i rapporti possano finire – com’è naturale che sia – e al netto di gossip e indiscrezioni di varia natura – in ultimo quello che vorrebbe un riavvicinamento alquanto improbabile con la ex Emma Marrone -, per il conduttore l’unica certezza è lui: il piccolo Santiago.

Il figlio, nato proprio dal matrimonio con Belen, sembra pronto a seguire le orme del padre, che si definisce “tradizionale e abbastanza artistico”: “Da un lato gli insegno il senso del dovere, il rispetto delle regole, dall’altro gli faccio vivere il mondo dello spettacolo portandolo dietro le quinte – ha spiegato nell’intervista -. Io stesso sono cresciuto così, mio padre era un danzatore, ho vissuto le sue trasformazioni dal divano al palco. (…) Lui è molto attento e curioso, non credo che finirà a fare un lavoro d’ufficio”.