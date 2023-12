Stefano De Martino non avrebbe reagito bene all’ultima intervista rilasciata dalla (ormai) ex Belen Rodriguez nel salotto di Mara Venier, a Domenica In. Eppure quando, dopo appena poche ore quella stessa domenica, si era fatto intervistare da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa aveva mostrato una calma e un aplomb davvero invidiabili. Nessuna replica al vetriolo, solo un uomo che parlava con assoluto rispetto della madre di suo figlio. Ebbene, dietro a questo modo di fare ci sarebbe una vera e propria strategia studiata a tavolino per raggiungere l’obiettivo più importante: il Festival di Sanremo.

Stefano De Martino, la strategia per ripulire la sua immagine

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo nella rubrica Forse non tutti sanno che sul settimanale Oggi, ci sarebbe molto di più del semplice e naturale “decoro” nei modi di fare e nelle scelte di Stefano De Martino. Tutti hanno notato come le linee seguite dal conduttore e dalla sua ex Belen Rodriguez siano state diametralmente opposte: lei nel salotto di Domenica In è stata schietta e spigliata, non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine e ha anche ammesso senza troppi problemi gli ormai celebri 12 tradimenti di cui proprio De Martino sarebbe colpevole.

E lui? Al netto dei retroscena che lo hanno descritto a dir poco “furioso” dopo la messa in onda dell’intervista, nonostante le presunte ire funeste si è comportato in modo impeccabile. Mai una parola fuori posto né un commento piccato nei confronti di Belen, con un atteggiamento estremamente diplomatico e misurato. Tutto da manuale. E tutto, a quanto pare, per ripulire la sua immagine.

Alle sua spalle ci sarebbe “una potente squadra di professionisti della comunicazione con la supervisione dell’influente agente televisivo Beppe Caschetto”, con il chiaro obiettivo di guidarlo in questi mesi cruciali, dopo una separazione dall’alto profilo mediatico che inevitabilmente avrebbe potuto trascinarlo nella becera querelle da gossip. De Martino sarebbe, dunque, l’oggetto di una strategia volta a mantenere un “basso profilo”, con “apparizioni centellinate e selezione scrupolosa dei media con cui interagire”.

Stefano De Martino punta al Festival di Sanremo 2025

Un “basso profilo” che, in effetti, sembra stia funzionando. A differenza di Belen, che da quando è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni non perde occasione per condividere foto e storie su Instagram che celebrano questo grande e travolgente amore, Stefano De Martino è stato quasi del tutto assente sui social, men che meno in televisione. Impegni lavorativi a parte, delle sue giornate si sa ben poco e il risultato è sotto gli occhi di tutti: basta leggere i commenti sui social per rendersi conto di quanti siano a suo favore, nonostante l’immagine del “traditore” che inevitabilmente gli si è cucita addosso.

Questo concerto di “maestranze” della comunicazione avrebbe un unico obiettivo: prendere in mano le redini del Festival di Sanremo nell’era post-Amadeus. Il nome di De Martino in verità è da tempo in lizza tra i possibili “eredi” del direttore artistico, in quanto giovane conduttore di punta della Rai (anche per tale ragione la Venier avrebbe evitato certe domande nell’intervista con Belen). Non ci resta che attendere.