È un periodo di grande felicità per Belen. La showgirl argentina, sebbene sia lontana dalla tv ormai da qualche mese, si sta godendo il nuovo amore per Elio Lorenzoni e con lui sta trascorrendo gran parte del tempo. Con lui e con sua suocera, con la quale si è mostrata di spalle e abbracciata. Da qui le parole d’affetto per lei, che sono però state recepite come un chiaro riferimento al passato del quale stava cercando di liberarsi.

Le parole per la mamma di Elio Lorenzoni

“La mia suocera più bella del mondo”, scrive Belen Rodriguez sul suo Instagram, lasciando intendere di aver già un bellissimo rapporto con la mamma del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Parole che non sono state però recepite nella stessa maniera da tutti, dato che qualcuno ha interpretato la sua frase come un chiaro riferimento al passato.

C’è da precisare che lei non ha mai parlato delle famiglie dei suoi ex e ha sempre portato la sua in primo piano. Risulta quindi davvero complicato leggerci qualcosa che possa indicare i suoi ex, in particolare Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, da cui ha avuto i due figli Santiago e Luna Marì. Pare inoltre che stia cercando di lasciarsi tutto alle spalle e di provare a risollevarsi da quel baratro in cui era piombata dopo la separazione, a causa del quale aveva perfino annullato alcuni appuntamenti televisivi che sta cercando di recuperare.

A dimostrazione di questo nuovo corso che intende imboccare per la sua esistenza, la showgirl argentina ha comprato una nuova casa a Milano che ha mostrato nelle sue stories di Instagram. La zona dovrebbe essere quella di City Life, quindi accanto al nuovo attico di Fedez e Chiara Ferragni, mentre al sopralluogo erano presente sua mamma e la sorella Cecilia Rodriguez, che ha ringraziato Elio Lorenzoni per essersi preso cura di lei.

La nuova vita lontana dalla tv

Del suo imminente ritorno in televisione ha parlato più volte e si attende la prima intervista dopo il divorzio che Belen ha concesso a Mara Venier. Secondo quanto confermato dalla conduttrice di Domenica In, la sua ospitata è attesa per il 3 dicembre, data per la quale si aspetta la sua verità che finora non ha mai raccontato.

Comunque, non è solita rilasciare troppe interviste. Lo ha fatto in passato ma solamente quando ha deciso lei, proteggendosi dal clamore dei pettegolezzi che troppo spesso si scatenano intorno alla sua persona. Della relazione con Elio Lorenzoni ha voluto parlare personalmente dopo che le loro foto erano già comparse sui giornali, mentre della separazione da Stefano De Martino non ha mai parlato davvero.

Sono stati mesi certamente difficili per lei, che non si sarebbe aspettata l’ennesimo fallimento del suo matrimonio nel quale ha sempre creduto moltissimo. Eppure, ha ancora dovuto fare i conti con la realtà. A sostenerla ci sono sempre i suoi genitori, Veronica Cozzani e Gustavo, e i suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Per i suoi bambini, poi, ha dato tutto. E ora, finalmente dopo il periodo più buio, sono tornati a sorridere insieme.