Brutte notizie per coloro che aspettavano con ansia Belen Rodriguez e Fedez a Domenica In: Mara Venier ha infatti dovuto rinunciare alla presenza della showgirl e del rapper per questa settimana a causa di un cambiamento nel palinsesto di Rai 1.

Domenica In, perché saltano le ospitate di Belen e Fedez

Cambio di programma per la domenica di Rai 1: dopo l’assenza di Mara Venier due settimane fa a causa delle sue condizioni di salute – quando per il Covid la rete è dovuta correre ai ripari mandando in onda un “Meglio di” – anche questa volta si è resa necessaria una modifica di scaletta per Domenica In.

Non saranno molto contenti i fan del programma, che vedranno saltare due delle interviste più attese della stagione. Stiamo parlando di quella di Belen Rodriguez, che avrebbe dovuto finalmente raccontare la sua verità sulla fine dell’amore con Stefano De Martino e la nuova storia con Elio Lorenzoni, e quella di Fedez, che tornerà in Rai dopo le polemiche sulla mancata ospitata a Belve.

Il perché è presto detto: a svelarlo TvBlog, che ha anticipato che a causa della qualificazione della nazionale azzurra alle semifinali di Coppa Davis, l’undicesima puntata di Domenica In andrà in onda in forma ridotta.

Questo per lasciare spazio alla diretta dello Junior Eurovision Song Contest 2023 su Rai 1 dalle ore 15.50. La competizione canora avrebbe dovuto essere trasmessa in un primo momento su Rai 2, ma pare che i vertici abbiano deciso che la rete che dovesse essere lasciata “libera” per l’eventuale finale di Coppa Davis con i nostri azzurri.

Salterà per lo stesso motivo anche la puntata del varietà Da noi… a ruota libera: l’appuntamento con il talk show di Francesca Fialdini è rimandato a domenica prossima.

Domenica In, quando andranno in onda le interviste di Belen Rodriguez e Fedez

Per chi si stesse chiedendo quando andranno in onda le interviste di Belen e Fedez, niente paura: sono infatti soltanto rimandate a domenica 3 dicembre, per la dodicesima puntata dello show di Mara Venier. Stando a quanto riportato dal portale TvBlog, la padrona di casa cederà la linea al Junior Eurovision Song Contest 2023 alle 15.50, per poi procedere con le chiacchierate i due vip, che verranno registrate.

I contenuti saranno quindi trasmessi domenica prossima. Di certo c’è grande attesa per l’intervista con la showgirl argentina, che torna in tv per la prima volta dopo l’ennesima e turbolenta separazione con Stefano De Martino e dopo aver annunciato la chiacchieratissima love story con Elio Lorenzoni, sbocciata da soli 5 mesi e con promesse importanti che non si sono fatte attendere.

Curiosità riguardo anche la chiacchierata con Fedez, che dopo aver visto saltare la sua ospitata a Belve perché considerato “scomodo” dai vertici dell’azienda, tornerà in Rai con un’intervista che era già stata annunciata come registrata (e non per mancanza di tempo come nel caso di Belen).

Ad attendervi, domenica 26 novembre, saranno Laura Pausini, che si racconterà in una lunga intervista alla Signora della domenica della Rai ripercorrendo le tappe salienti della sua sfavillante carriera, e Antonio Albanese, per parlare del suo nuovo film Cento domeniche.