Fedez a Domenica In, intervista registrata per il ritorno in Rai: la verità

Il ritorno di Fedez in Rai è atteso per il 3 dicembre: l'intervista è stata registrata, ma il rapper e Mara Venier hanno lasciato qualche indizio per i fan

Fedez torna in Rai e lo fa nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier. La sua intervista era prevista per domenica 26 novembre, ma il cambio di palinsesto Rai ha obbligato la padrona di casa a rimandare e a mandarla in onda la settimana successiva, il 3 dicembre. Tante le curiosità su un personaggio che ha più di un conto aperto con il canale e che è già stato al centro di un notevole polverone dopo il caso Rosa Chemical a Sanremo 2023, l’invettiva del Primo Maggio e l’estromissione da Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

L’intervista però non sarà in diretta, ma è stata registrata. Fedez e Mara Venier hanno però regalato un momento di intimità e confidenze in una diretta Instagram un cui hanno dato qualche assaggio di cosa vedremo la prossima settimana.

Fedez a Domenica In: perché l’intervista è registrata

Il rapper a Domenica In con un’intervista registrata. È bastato poco perché la notizia suscitasse strani pensieri in chi ha seguito in questi mesi lo scontro tra Fedez e la Rai. Registrata perché sarebbe stato così possibile eliminare eventuali frasi scomode del cantante? Una mossa dell’ad Roberto Sergio per controllare cosa sarebbe poi andato in onda? Tutte domande che hanno scaldato l’attesa per la prossima puntata del programma icona di Rai 1.

Fedez e Mara Venier hanno chiarito alcune questioni in uno scambio intimo, ma condiviso in diretta sui loro account Instagram. “Hai fatto una bellissima intervista Fedez“, ha esordito Mara, “È stato un vero piacere”. La conduttrice si è mostrata in pigiamo, sul letto, davanti alla televisione, mentre Fedez si trovava in una stanza d’hotel con i propri genitori e la propria assistente. “Vieni in hotel facciamo un party”, ha giocosamente proposto il rapper.

Al centro dello scambio l’intervista appena registrata: i due si sono mostrati soddisfatti e impazienti di vederla in onda, ma Fedez ha anche specificato il perché non venga trasmessa in diretta: “Sono molto contento dell’intervista che mi hai fatto, Mara. Mi hai fatto tornare in Rai. Un’intervista registrata perché io non potevo gli altri giorni“. E qui il chiarimento per chi ha pensato male: “Per tutti quelli che lo stanno pensando, non c’è nessun motivo di controllo dietro alla registrazione, solo avevo altri impegni”.

Anche Mara Venier è intervenuta a sostenere il rapper: “Doveva andare in onda oggi (26 novembre), ma la puntata è stata accorciate per necessità del canale, quindi Fedez è slittato alla settimana dopo, perché aveva altri impegni“. Un chiarimento necessario, che mette a tacere quanti avevano il sospetto che la Rai volesse “censurare” un personaggio poco gradito dopo il caso Rosa Chemical a Sanremo 2023, l’invettiva del Primo Maggio e la mancata ospitata a Belve.

Fedez e Mara Venier: l’ad Rai scrive in diretta

Cambio di programma per la domenica di Rai 1: dopo l’assenza di Mara Venier a causa delle sue condizioni di salute – quando per il Covid la rete è dovuta correre ai ripari mandando in onda un “Meglio di” – Domenica In torna in onda con un cambio di programmazione e l’intervista di Fedez, che tornerà in Rai il 3 dicembre dopo le polemiche sulla mancata ospitata a Belve, perché considerato “scomodo” dai vertici dell’azienda.

Durante la chiacchierata tra il rapper e la conduttrice, che condividono un rapporto speciale e sincero, Fedez ha interrotto un discorso per annunciare che proprio in quel momento aveva ricevuto un messaggio dall’ad Rai Roberto Sergio: “Vi sto seguendo”, ha scritto. “Quasi minaccioso”, ha commentato il rapper per poi aggiungere, “Posso dire una cosa sull’ad Rai?”. Subito alle sue spalle alcune voci hanno cercato di dissuaderlo visto il suo temperamento imprevedibile e visti gli antefatti con il canale, ma lui ha continuato: “Rispetto a tutti i vertici Rai a cui mi sono rapportato è la persona più umana che io conosca”. Poi scherza: “Lo sto dicendo perché vorrei mi faccia presentare Sanremo l’anno prossimo”.