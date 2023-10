“Fedez non è epurato dalla Rai”. Si è molto discusso della mancata ospitata di Fedez a Belve. Un vero e proprio caso, alimentato anche dalla stessa conduttrice, Francesca Fagnani, che ha preso le parti del rapper. A riguardo è intervenuto anche Roberto Sergio, AD della Rai, che ha fatto chiarezza sul suo futuro. Lasciando, di fatto, una “porta” aperta.

Fedez in Rai, tutta la verità dopo il Caso Belve

Facciamo un passo indietro. Quando è stata annunciata la presenza di Fedez a Belve, il rapper si trovava ancora ricoverato in ospedale. A desiderare la sua presenza in studio è stata proprio la conduttrice, Francesca Fagnani, che lo ha invitato per un anno prima di ottenere una risposta affermativa. Tuttavia, da Viale Mazzini è arrivato uno “stop”. I motivi sono stati discussi ampiamente, e la Fagnani stessa ha preso le parti del rapper.

“Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”. E non finirà davvero così, perché è intervenuto sulla vicenda anche l’AD Rai, Roberto Sergio, che ha chiarito il futuro di Fedez in Rai.

“Lui non è epurato, avrà spazio in futuro. Il problema è che non sono stati definiti i rapporti dopo il Primo Maggio e Sanremo, quando non ha brillato. Tutto questo deve essere chiarito e poi continuerà a partecipare”. Il riferimento a quanto successo sul palco dell’Ariston, dopo il finto amplesso con Rosa Chemical, è abbastanza chiaro. Tuttavia, l’AD si è detto dispiaciuto per il tempismo della notizia. “Il caso è particolare: la notizia della non partecipazione viene ufficializzata casualmente durante il suo ricovero. Che la cosa sia stata collegata a un suo problema di salute mi dispiace, ma non c’è altro motivo che non quello di cui ho parlato”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Fedez sulla Rai

Un programma come Belve richiede la presenza di ospiti divisivi per funzionare. Del resto, è proprio lo scopo del format: non ci sono armature, maschere o trucchi. Semplicemente ci sono persone, e non personaggi, che si siedono di fronte alla Fagnani: tra battute taglienti e domande graffianti, le interviste risultano molto più dirette. Fedez stesso aveva ammesso qualche perplessità alla Fagnani nel corso di una puntata di Muschio Selvaggio. “Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene”.

Al Corriere della Sera, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, il rapper ha voluto dare la sua versione dei fatti. “Avevo accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve perché volevo parlare, specie ai giovani e a chi si sente incompreso, di salute mentale. (…) Diciamo che non ero benaccetto, non mi volevano. E hanno fatto un comunicato che ho trovato sinceramente spiacevole, perché ero in ospedale, letteralmente moribondo e non avevo alcuna possibilità di replicare”. Ora, però, non resta che attendere il chiarimento sui rapporti, per capire anche il futuro di Fedez in Rai. “Magari non finirà così”, ha detto la Fagnani. E potrebbe avere ragione.