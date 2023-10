Non è per colpa dei recenti problemi di salute che Fedez non siederà sullo scomodo sgabellino dello studio di Belve. A bloccare la presenza del rapper nel programma condotto da Francesca Fagnani – concordata dopo lunghe titubanze da parte dello stesso Fedez – è stata la Rai stessa. Tra la rete e il marito di Chiara Ferragni continua a non scorrere buon sangue.

Perché Fedez non sarà a Belve

Fedez sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di punta della nuova stagione di Belve, il talk show di Rai 2 condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Era stata la stessa conduttrice a richiederne la presenza, corteggiando il rapper per oltre un anno. Lui era restio: “Sei troppo str***a. Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene” le aveva detto durante una puntata di Muschio Selvaggio, prima della rottura con il collega/amico Luis Sal.

Alla fine, però, Fedez si era lasciato convincere e il suo nome era stato inserito nella lizza degli ospiti ufficiali. Poi, da viale Mazzini è arrivato l’altolà. La stessa Rai ha contattato Fagnani mettendo il veto sulla presenza del rapper in trasmissione. La rete, stavolta, vuole evitare al marito di Chiara Ferragni di trasgredire ancora una volta. I recenti problemi di salute di Fedez, ricoverato per un’emorragia interna seguita a due ulcere, non c’entrano nulla: c’entrano tutte le marachelle fatte in Rai.

Rai vs Fedez, la faida infinita

Tutto inizio al concertone del Primo Maggio del 2021. Tra i cantanti ospiti, Fedez più che rappare parlò e lo fece senza peli sulla lingua. Si scagliò contro gli esponenti della Lega, mettendo alla berlina le loro dichiarazioni omofobe. Accusò Mario Draghi di aver protetto il calcio ma essersi dimenticato degli artisti dopo le difficoltà del Covid. Infine – e fu questo a non essergli mai perdonato – accusò la direzione Rai di censura preventiva: il suo discorso era stato chiesto in approvazione e definito “inopportuno”.

La Rai negò ogni cosa, ma Fedez rispose con la pubblicazione della telefonata intercorsa nel pomeriggio del 1° maggio con la vicedirettrice di Rai 3 Ilaria Capitani. La questione è ancora aperta, la Rai ha denunciato il rapper per diffamazione e il processo si terrà il prossimo 12 dicembre. Poi Fedez, assieme a Achille Lauro e Orietta Berti, fu ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sembrava un tentativo di porre fine alla battaglia, e forse lo era, ma poi arrivò Sanremo 2023…

Al Festival di Sanremo 2023, Fedez si è inimicato un po’ tutti. La moglie Chiara Ferragni non gli ha ancora perdonato le manie di protagonismo, lagnandosene ampiamente in uno speciale dedicato della docu-serie The Ferragnez. Gli unici a essersi arrabbiati più della consorte sono stati i dirigenti Rai, che hanno preso le distanze dal gesto di Fedez, che strappò in diretta la foto del viceministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami vestito da nazista.

E se il gesto non fu abbastanza, Fedez ci aggiunse anche le parole, scagliandosi di nuovo contro i politici italiani e il bigottismo che avevano dimostrano nei confronti di Rosa Chemical. E, ancora, nella serata finale, ci fu il bacio della discordia, stampato proprio sulle labbra di Rosa Chemical, considerato eccessivo da moglie, manager e dirigenti. Chissà quale sarà la risposta di Fedez all’ultima “censura” applicata dalla Rai.