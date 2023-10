La presunta partecipazione di Fedez a Belve continua a tenere banco. Il rapper di Rozzano, ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per un’emorragia interna, avrebbe dovuto prendere parte al programma nelle settimane a venire ma pare proprio che non sarà così. L’ospitata sarebbe stata fermata dalla Rai ma non per le ragioni che erano state presupposte, ovvero il caso Rosa Chemical e l’invettiva del Primo Maggio. L’azienda respinge così ogni accusa di censura e spiega i reali motivi del suo stop.

Perché Fedez non sarà a Belve

Fonti Rai fanno sapere che non sarebbe stata operata “nessuna censura, ma solo una scelta dell’azienda”. E prosegue: “Belve è un programma di intrattenimento e non una trasmissione giornalistica”, da qui, la scelta di “di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez non ha nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo il post di Fagnani”.

L’azienda interviene così dopo le dure parole di Francesca Fagnani, nelle quali è apparsa contrariata per lo stop a uno dei suoi ospiti sui quali Viale Mazzini non aveva mai interferito: “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.

Questa scelta non avrebbe quindi niente a che vedere con i trascorsi di Fedez, dal monologo non approvato sul palco del Concertone del Primo Maggio per arrivare al bacio a Rosa Chemical al Festival di Sanremo. Sarebbe comunque la prima volta che Rai si mette di traverso sull’ospitata di un personaggio divisivo ma nel perfetto stile di Belve, programma di Francesca Fagnani tornato in onda su Rai2 con grande successo.

I precedenti di Fedez con la Rai

I dissapori di Fedez con l’azienda di Viale Mazzini iniziano nel 2021, quando l’artista raggiunge il centro del palco del Concerto del Primo Maggio con un monologo nel quale attaccava duramente alcuni esponenti della Lega in merito alle loro posizioni sul ddl Zan contro l’omofobia, denunciando poi il tentativo di censura del suo discorso pubblicando l’audio della vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. Il direttore di Rai3, Franco Di Mare, lo avrebbe poi accusato di aver manipolato il vocale, ottenendo una querela per diffamazione il cui processo si terrà a dicembre 2023.

Si arriva poi al caso Rosa Chemical al Festival di Sanremo 2023. Fedez e l’artista in gara con Made in Italy avevano infatti mimato un amplesso in platea e si erano scambiati un bacio sul palco, mandando in tilt il pubblico che non si aspettava uno spettacolo del genere. Sembra però che si fossero messi d’accordo prima, come testimoniano gli audio di Muschio Selvaggio che ha citato anche Chiara Ferragni nello speciale Sanremo di The Ferragnez 2. Insomma, oltre alle ragioni ufficiali, è innegabile che il rapporto di Federico Lucia con la Rai sia spesso stato problematico. Magari non finirà così, come dice giustamente Francesca Fagnani.