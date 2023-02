Fedez e Rosa Chemical, la decisione della Procura dopo le polemiche post-Sanremo

Arriva finalmente un punto sulla polemica legata a Fedez e Rosa Chemical e, in particolare, al bacio e all’atto sessuale simulato in diretta al Festival di Sanremo. Dopo l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro il duo, è arrivata nelle ultime ore la decisione della Procura di Imperia, che si è espressa sulla vicenda: non esiste alcun tipo di reato e, dunque, il caso viene archiviato. Più complessa, invece, la posizione di Blanco dopo aver devastato la scenografia floreale nella prima serata della kermesse.

Fedez e Rosa Chemical, la Procura archivia l’esposto di Pro Vita & Famiglia

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo ha generato una eco mediatica non indifferente. Un gesto finito subito nella bufera, al centro di roboanti polemiche poiché considerato non appropriato per un contesto televisivo come la kermesse. Ma, oltre al bacio, ad aver scatenato feroci critiche è stato anche l’atto sessuale simulato dai due cantanti nel corso della finalissima.

Per questo motivo l’associazione Pro Vita & Famiglia si è apertamente schierata contro il duo, presentando un esposto alla Procura della Repubblica di Sanremo per atti osceni in luogo pubblico. “Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale” si legge sul comunicato ufficiale della Onlus, diffuso pochi giorni fa.

Ma, a distanza di poco tempo dall’esposto, è arrivata nelle ultime ore un’importante svolta sul caso. Come riporta Ansa, infatti, la Procura di Imperia ha deciso di archiviare il caso poiché non esisterebbe alcun tipo di reato. Una decisione che respinge l’esposto dell’associazione e, di fatto, “scagiona” Fedez e Rosa Chemical dalle accuse ricevute.

L’infuocato post-Sanremo: la crisi Fedez-Ferragni e il caso “Blanco”

Fedez e Rosa Chemical possono dunque tirare un sospiro di sollievo, in un periodo già particolarmente complicato per entrambi. Quanto accaduto al Festival di Sanremo continua a far discutere e quello che speravano fosse un messaggio di libertà, un inno all’amore, si è invece rivelato un boomerang. Non solo per Chemical, che ha risposto alle polemiche con un monologo a Le Iene, ma anche e soprattutto per Fedez.

Il bacio al collega, infatti, non è stato affatto digerito dalla moglie Chiara Ferragni e in questi giorni tiene banco l’ipotesi di una crisi coniugale in corso. Il rapper, dopo il Festival di Sanremo, aveva temporaneamente abbandonato i social e tuttora permarrebbero serie tensioni con l’influencer. I fan della coppia sono ovviamente preoccupati, mentre alcuni ritengono che sia solo una mossa pubblicitaria e che, presto, torneranno a sorridere e a mostrarsi nuovamente insieme sui social.

Intanto, nel marasma di polemiche legate a Sanremo 2023, la Procura di Imperia si è espressa anche sul caso “Blanco”. Sempre come riportato da Ansa, infatti, il cantante rimarrebbe ancora iscritto nel registro degli indagati per la devastazione della scenografia floreale sul palco dell’Ariston, nella prima serata del Festival. Il suo gesto potrebbe seriamente compromettere la sua posizione, già piuttosto minata dalle innumerevoli critiche ricevute.