Che fine ha fatto Fedez? Dopo il bacio con Rosa Chemical è sparito da Instagram

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Doveva essere il Festival di Chiara Ferragni, ma alla fine anche il marito Fedez si è preso la sua bella dose di visibilità. Vincitori dei vari premi, canzoni, polemiche: Sanremo anche in questa edizione ci ha regalato tanti momenti indimenticabili e alcuni di questi vedono protagonista il rapper che, dopo il bacio con Rosa Chemical durante la serata finale della kermesse canora, è sparito dai social. Infatti, nel momento in cui scriviamo, non ha ancora aggiornato il suo profilo Instagram rimasto inutilizzato da sabato sera. Che cosa è successo?

Fedez, la sparizione dai social dopo il bacio con Rosa Chemical

C’è chi dice che il bacio andato in scena durante la serata della finale di Sanremo 2023 fosse stato organizzato, certo è che a vedere Fedez nelle riprese successive a quel momento non sembrava del tutto a suo agio.

Stiamo parlando della tanto chiacchierata esibizione di Rosa Chemical, durante la quale l’artista è sceso tra il pubblico dell’Ariston: lì ha simulato un amplesso con Fedez, che poi ha trascinanto sul palco per un bacio. Un momento che ha lasciato tutti sorpresi scatenando anche proteste. Anche se, va ricordato, alcune delle cose che hanno fatto gli artisti durante la kermesse erano motivate dal voler raccogliere punti al FantaSanremo.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, tuttavia, ha dato vita anche a diverse supposizioni dopo. Infatti alcuni indizi sembrerebbero spiegare il perché Fedez da sabato sera non abbia più aggiornato i social, comportamento piuttosto strano per lui abituato a essere quasi sempre connesso.

Subito dopo il bacio della Finale, infatti, ha iniziato a circolare un video che mostra il rapper in un momento di faccia a faccia con Chiara Ferragni, che era impegnata sul palco come co-conduttrice della serata.

Poi le riprese successive della serata lo hanno immortalato con il viso teso. Dopo che Ornella Vanoni lo ha citato le telecamere non hanno più indugiato su di lui, che è sparito dai radar anche sui social.

Durante tutta la settimana sanremese, invece, era stato particolarmente attivo e al centro della scena: da Muschio Selvaggio, alla sua esibizione di mercoledì che ha scatenato diverse polemiche, fino alla serata dei duetti durante la quale si è esibito con gli Articolo 31. Ultimo tassello il siparietto con Rosa Chemical nella serata di sabato. Ci sono tensioni in Paradiso? Dai Ferragnez non è arrivato nessun commento a riguardo: Chiara ha continuato ad aggiornare i suoi social dove si è mostrata a casa, di lui – invece – nemmeno l’ombra.

Fedez, il post con cui è tornato sui social

E alla fine Fedez è tornato sui social, lo ha fatto con un post che è un concentrato di affetto verso alcuni degli artisti di questa edizione del Festival. Se si scorre la gallery si nota che non ci sono solo quelli in gara, ma anche Beppe Vessicchio, con cui ha trascorso molto tempo durante le giornate sanremesi, e Salmo protagonista di due esibizioni sulla nave.

A corredo del post, in alcune foto lo si vede baciare sulla guancia i colleghi, ha scritto: “Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene. Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria. Che l’amore trionfi sempre e comunque”. Nelle storie, invece, ha condiviso il post e una dedica con scritto: “Sono fiero di te. Ti amo”. Un pensiero per Chiara Ferragni che non ha bisogno di altre parole.

Fedez, il suo silenzio social è stato notato

Ovviamente il silenzio di Fedez è stato notato e sui social è stato al centro della scena. Del resto la fatidica domanda di Ecce Bombo: “Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?” è sempre attuale. E il fatto che il rapper non abbia più pubblicato nulla per tante ore su Instagram ha dato vita anche a una buona dose di ironia. E anche a domande su come stiano le cose tra lui e Chiara Ferragni.

La verità non ci è dato saperla, ma una cosa è evidente: Fedez durante la settimana sanremese ha fatto molto parlare di sé, anche se doveva essere la keremsse della moglie Chiara. L’imprenditrice digitale dopo anni di no, infatti ha scelto di salire sul palco dell’Ariston e di farlo portando i suoi messaggi con i vestiti e con il monologo che si è scritta da sola.