Sanremo 2023, il bacio tra Rosa Chemical e Fedez: quello che forse vi siete persi della quinta serata

Lunga ed emozionante: sono questi i due aggettivi che più si addicono alla quinta e ultima serata di Sanremo 2023 che ha visto trionfare Marco Mengoni con la sua Due Vite.

Ma la premiazione è stato solo l’ultimo grande momento di una lunghissima diretta costellata di attimi indimenticabili, divertenti e a tratti anche scioccanti: a partire dal passionale bacio rubato da Rosa Chemical a Fedez che sembra aver scatenato l’ira di Chiara Ferragni. Vediamo i top e i flop della serata dell’11 febbraio: cosa ci è piaciuto.

Sanremo 2023: l’omaggio di Gianni Morandi all’amico Lucio Dalla

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2023 si è aperta all’insegna del ricordo e dell’amicizia. Il co-conduttore Gianni Morandi, definito da Amadeus il vero supereroe della kermesse, ha reso omaggio all’amico Lucio Dalla con un medley delle sue migliori canzoni.

Piazza Grande, Futura, Caruso: Morandi ha scelto le tre canzoni più iconiche di Dalla per il suo tributo durante il quale ha ricordato che l’artista – venuto a mancare nel 2012 – il 4 marzo di quest’anno avrebbe compiuto 80 anni.

Alla fine del medley di super-Morandi il pubblico si è alzato in piedi e il cantante, visibilmente commosso, ha mandato un bacio in cielo per ringraziare ancora una volta il collega che per lui è stato come un fratello.

Sanremo 2023: Elodie sposa dark, arriva la proposta di matrimonio dal pubblico

Inutile girarci intorno: Elodie, in quanto a look, è stata la regina (dark) incontrastata e incontrastabile di questo Festival: dal primo carpet di Sanremo 2023 fino alla serata finale.

Per l’ultima esibizione sanremese sulle note di Due, la cantante ha sfoggiato un aderentissimo long dress tutto pizzo e trasparenze di Versace che, oltre al placet del pubblico maschile e femminile, le è valso anche una proposta di matrimonio in diretta da uno spettatore dell’Ariston. Come dar torto al coraggioso cavaliere?

Sanremo 2023: Gino Paoli e Ornella Vanoni, super ospiti senza filtri

In questa lunga settimana al Festival di Sanremo 2023 la musica italiana è stata la vera protagonista, e non solo grazie agli inediti dei Big in gara ma anche attraverso super ospiti che ne hanno scritto la storia.

Dopo Al Bano, Massimo Ranieri e i Pooh, nella quinta serata del Festival i superospiti italiani sono stati Gino Paoli e Ornella Vanoni. I due non si sono incontrati sul palco in quanto in passato hanno avuto una “lunga storia d’amore” che non è finita nel migliore dei modi e, ancora oggi, è oggetto di qualche rancore di troppo.

In ogni caso, sia Paoli che la Vanoni hanno allietato il pubblico con le loro canzoni più famose e lo hanno anche fatto sorridere con qualche aneddoto.

In particolare, Gino Paoli senza filtri (e nell’imbarazzo generale), si è lasciato andare nel racconto un piccolo gossip sul compianto amico Little Tony il quale, a quanto pare, era stato tradito dalla moglie e aveva chiesto proprio a lui qualche consiglio.

Sanremo 2023: Depeche Mode, il pubblico è in visibilio

Insieme ai Black Eyed Peas, i Depeche Mode erano gli ospiti internazionali più attesi del Festival di Sanremo 2023 e la loro esibizione è stata decisamente all’altezza delle aspettative.

La band, capitanata da Dave Cahan, ha presentato in anteprima mondiale all’Ariston il nuovo singolo Ghosts Again e poi ha regalato al pubblico, in visibilio già della prime note, una super versione di Personal Jesus.

Sanremo 2023: il bacio (rubato) di Rosa Chemical e Fedez e l’ira della Ferragni

Insieme all’exploit distruttivo di Blanco, questo Festival di Sanremo 2023 rimarrà alla storia anche per un altro momento shock, ossia l’ultima esibizione sul palco dell’Ariston di Rosa Chemical sulle note di Made in Italy della quale Fedez è stato (suo malgrado?) co-protagonista.

L’istrionico cantante in gara ha infatti concluso la performance della quinta serata simulando prima un amplesso con il rapper (seduto in prima fila) per poi rubargli un passionale bacio. Tutto questo sotto gli occhi della famiglia di Chiara Ferragni ospite all’Ariston per sostenere l’influencer co-conduttrice.

Il “fuori programma” di Rosa Chemical sembra aver infastidito non poco l’imprenditrice digitale che, se sul palco è apparsa stupita ma sorridente, dal video off-camera divenuto virale pare non aver preso benissimo il focoso approccio di cui il marito è stato (uomo) oggetto.

Sanremo 2023: lo speciale regalo di Chiara Ferragni alla moglie di Gianni Morandi

Amata, giudicata, criticata, osannata: la presenza di Chiara Ferragni – come era immaginabile – ha di certo movimentato ancor di più il Festival di Sanremo 2023.

Tra le tante cose che ci ricorderemo della sua presenza alla kermesse nell’inedita veste di co-conduttrice, sicuramente ci sarà il bel gesto che l’imprenditrice digitale ha fatto nei confronti di Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi, per ringraziarla del suo prezioso supporto in questa avventura.

Chiara, infatti, le ha voluto rendere omaggio – da donna a donna, da moglie a moglie – regalandole una stola di Dior (uguale a quella indossata al suo esordio all’Ariston con la scritta “Pensati libera”) con la scritta “Ti sposerei altre 100 volte”, dedica d’amore che Gianni le aveva fatto in un post. Che romanticona Chiara!

Sanremo 2023: vince Marco Mengoni (anche umanamente)

La vittoria di Marco Mengoni non ha destato troppo stupore perché il cantante obiettivamente si meritava questo primo posto a dieci anni dall’ultimo podio sanremese.

Al di là della bellissima canzone e delle sue esibizioni, una più potente dell’altra, Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 (compresa la serata dei duetti) anche umanamente.

Il premio, infatti, l’artista lo ha voluto dedicare alle donne Big in gara con lui. “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al festival” ha dichiarato Mengoni subito dopo l’annuncio della vittoria “Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco”. Applausi!