Sanremo 2023, i look sul Green Carpet: Shari col maxi cappotto di tendenza

Torna il Festival di Sanremo e con esso l'immancabile Green Carpet. Cinquanta metri in cui i 28 artisti in gara hanno sfilato a favore dei tanti fan presenti e delle fotocamere, sfidando le basse temperature di questo lunedì 6 febbraio 2023 che ha messo a dura prova anche la scelta dei look. Ma le artiste di casa nostra non ci hanno affatto deluso a cominciare dalla bella Shari, al suo primissimo Festival, che ha sfoggiato il capo del momento: un maxi cappotto trapuntato nero e lucido con fodera a contrasto con grandi pois bianchi, perfetto per proteggersi dal freddo senza rinunciare allo stile. I grandi boots con plateau e borchie e il rossetto rosso fuoco hanno fatto il resto.