Elodie, look total white e piume al Milano Pride 2024

Fonte: IPA Elodie al Milano Pride 2024

Ancora una volta, Elodie ha incantato tutti al Milano Pride 2024: un look total white, con body e piume, a cui ha aggiunto un tocco luccicante con i cristalli. L’artista è sempre in prima linea per sostenere i diritti di tutti, senza operare distinzioni. Già Madrina del Pride 2022, si è sempre detta molto orgogliosa di essere dalla parte giusta, perché “i diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani”.

Elodie, il look per il Milano Pride 2024

Il corteo del Milano Pride 2024 da Piazza della Repubblica all’Arco della Pace, ed è stata una grande festa alla presenza di moltissimi artisti, come Orietta Berti, Michele Bravi, BigMama. Immancabile alla parata Elodie, che ha optato per un look spettacolare: un body bianco, con piume attorno al collo, ventaglio arcobaleno e collana di brillanti. Migliaia di persone hanno sfilato in strada per il Pride, “Liber* di essere”, lo slogan dell’edizione 2024. Tanti i cartelli che hanno inneggiato all’amore puro e libero, senza preconcetti, pregiudizi.

Fonte: IPA

Il 29 giugno a Milano, tra carri colorati, brillanti e un inno alla libertà di amare, Elodie, che è stata Madrina dell’evento nel 2022 (nel 2023 Paola e Chiara, e nel 2024 Annalisa Scarrone), ha lasciato senza fiato con il body total white drappeggiato, scollo profondissimo e un mantello di piume svolazzanti. Al collo, brillanti per illuminare l’outfit, e la nota finale è un make-up sui toni del bianco con luccichii. Acconciatura raccolta, suo grande classico, ed è perfetta in ogni senso. Su Instagram, Elodie ha condiviso ulteriori scatti dell’evento e anche dei video, in cui si è divertita insieme a migliaia di persone. “È stato bello”, ha scritto. E un utente: “Ma da quando gli dei camminano sulla terra?”. Ha anche abbracciato Elly Schlein, invocando una legge contro l’odio.

Il supporto di Elodie all’amore libero

Il tema è molto caro a Elodie, che nel 2020 ha rivelato l’omosessualità della sorella Fey Di Patrizi, con cui ha sempre avuto un rapporto unito. “Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei”, aveva raccontato a Grazia. “È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva. Più per lei che per noi. Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere”.

Nel 2022, Elodie è stata la Madrina del Roma Pride: per l’evento, aveva optato per un mini dress Versace, puro glam rock, un fluo total pink che ancora oggi ricordiamo. Da anni, l’artista ha scelto di portare avanti questa battaglia, diventando fonte di ispirazione per i giovani. In conferenza stampa, aveva detto: “Dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è. Manifesteremo per tutti quelli che ne hanno bisogno, penso sia veramente questo il messaggio e vi ringrazio di cuore per aver pensato a me. Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico. Sono felice di stare dalla parte giusta”.