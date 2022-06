Elodie madrina perfetta del RomaPride: in miniabito scintillante è pazzesca

Fonte: Ansa Elodie conquista Milano con un look prezioso ma casual

Semplicemente pazzesca: con queste parole possiamo descrivere Elodie, una delle protagoniste del Roma Pride. Da perfetta madrina della manifestazione, la cantante è salita sul carro principale per animare la sfilata per i diritti Lgbtqia+ lungo le strade della capitale. E per l’occasione ha indossato un mini abito scintillante che ha lasciato tutti senza fiato.

Elodie, splendida con il mini abito luccicante

Che ci avrebbe stupiti lo sapevamo, ed effettivamente non ha deluso le aspettative: Elodie ha lasciato letteralmente senza fiato al Roma Pride. Da madrina della manifestazione la cantante ha osato con un look pazzesco che ha condiviso con i suoi follower anche su Instagram.

Per esibirsi sul carro che ha attraversato le strade della capitale ha scelto un mini abito perfetto per l’occasione: un vestito corto fucsia, morbido, scintillante e pieno di paillettes, tenuto insieme ai lati da enormi spille da balia dorate. Un capo di super tendenza e perfetto per l’occasione, che l’ha accompagnata durante la sua performance che ha animato il Roma Pride. Elodie ha poi utilizzato ancora una volta le extension per mantenere la sua lunga chioma con trecce nere che sfoggia in ogni occasione e di cui non riesce a fare a meno.

Non è certo la prima volta che la cantante fa centro con i suoi outfit: solo qualche giorno fa aveva incantato i suoi follower con una sensualissima tutina effetto jeans, che l’ha ben presto trasformata in una moderna Catwoman.

Elodie, perfetta madrina del Roma Pride 2022

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, è finalmente tornato per le strade della Capitale il Roma Pride. Quest’anno la madrina della manifestazione è stata Elodie, che si è detta onorata di poter ricoprire questo ruolo. “Sono orgogliosa, emozionata e felice di manifestare e festeggiare con voi, è importante ricordarci sempre che siamo tutti uguali che i diritti sono imprescindibili per l’essere umano, dovrebbe essere ovvio per tutti ma purtroppo non lo è”, ha detto alla conferenza stampa della manifestazione.

E anche su Instagram, a corredo degli scatti più belli dell’evento e di un breve video della sua esibizione ha scritto: “Sempre dalla parte giusta“. L’artista all’iniziativa in Piazza della Repubblica cantando una delle sue hit di maggior successo, Bagno a Mezzanotte, ha accompagnato uno dei momenti più belli del Pride romano. “Meritiamo tutti gli stessi diritti – ha detto Elodie – la vita è una, bisognerebbe guardarla dal punto di vista dell’amore e non della divisione e dell’odio”.

Elodie e Marracash, l’amore senza etichette

Se da un lato Elodie sta vivendo un periodo d’oro sul versante professionale, dall’altro anche la sua vita sentimentale pare stia procedendo a gonfie vele. Nelle ultime settimane la cantante è stata paparazzata più volte Marracash, confermando le voci di un ritorno di fiamma tra i due.

Poi sono arrivate le parole del rapper sul loro sentimento, spiegando che quel filo che li lega da sempre: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.