“Stessa casa, stesso amore”: Elodie e Marracash avvistati (ancora) insieme

Quelle che sembravano solo voci adesso pare che abbiano trovato conferma: Elodie e Marracash sono stati avvistati dai paparazzi di nuovo insieme. Tra la cantante e il rapper ormai il ritorno di fiamma è (quasi) certo: da sempre molto vicini, evidentemente il loro sentimento non si è mai sopito e oggi sarebbe più vivo che mai.

Elodie e Marracash avvistati di nuovo insieme

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: le parole del celebre brano Amici mai di Antonello Venditti sembrano state scritte apposta per Elodie e Marracash. I due artisti avevano interrotto la loro relazione la scorsa estate, dopo due anni d’amore, ma non si sono mai detti addio del tutto.

La cantante e il rapper infatti sono sempre rimasti in ottimi rapporti, tanto da lavorare insieme all’ultimo album di Marracash. “Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video“, aveva raccontato l’artista in un’intervista. “È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video“.

La Di Patrizi e Marracash non si sono mai allontanati: nelle interviste hanno sempre espresso il loro affetto l’uno per l’altra, ma ultimamente pare che si siano riavvicinati. A confermarlo è stato il giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi ha raccontato un retroscena sui loro rapporti. Stando a quanto riporta il giornalista, Elodie e Marracash sarebbero nell’ultimo periodo starebbero “intensificando la loro frequentazione“.

Dopo le indiscrezioni di Dandolo, è arrivato anche il settimanale Chi a fornire ulteriori prove del ritorno di fiamma. Il giornale di Alfonso Signorini ha infatti beccato il rapper mentre entra ed esce dalla casa milanese di Elodie: “Stessa casa, stesso amore”, ha riportato il magazine.

Elodie e Marracash, cosa era successo tra i due

La cantante aveva aspettato qualche mese prima di ufficializzare la fine della relazione con Marracash. Aveva poi usato le pagine di Grazia per confermare di essere single, spiegando le motivazioni della fine della relazione col rapper.

“Per me continua ad essere famiglia”, aveva spiegato lei. I due non sono mai riusciti a convivere e lei stessa aveva confessato di non aver mai immaginato un futuro con lui. “Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”.

Qualche tempo dopo i paparazzi avevano beccato (più di una volta) la Di Patrizi in atteggiamenti intimi con Davide Rossi, decretando la fine della storia con il rapper. La cantante sembrava aver ritrovato il sorriso con lui, eppure qualcosa deve essere scattato di nuovo con il suo ex, tanto che anche la relazione con il modello sembra essere un capitolo chiuso.

Tutti gli indizi adesso provano che con Marracash le cose stanno ricominciando: sarà la volta buona?